Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Seit mehr als 20 Jahren sind Frankfurt und Kadima-Zoran Städtepartner. Genauso lang existiert in der Oderstadt auch wieder eine jüdische Gemeinde. Beide Jubiläen wurden am Freitag kurz vor der Eröffnung des Stadtfestes gewürdigt.

Zum Kriegsende 1945 lebte in Frankfurt kein einziger Jude mehr. Die Nationalsozialisten hatten die einst so lebendige jüdische Gemeinde an der Oder ausgelöscht. Eine tiefe Schuld, aus der sich für die Stadt große Verantwortung für das Heute und die Zukunft ergebe, sagte Oberbürgermeister René Wilke. Umso dankbarer sei er für die 20 Jahre, in denen es wieder jüdisches Leben in der Stadt gebe. „Sie sind ein wunderbares Geschenk für Frankfurt“, erklärte das Stadtoberhaupt am Freitag beim Empfang in der jüdischen Gemeinde.

Seit ihrer Gründung 1998 blickt die rund 200 Mitglieder zählende Gemeinschaft auf viele Meilensteine zurück. Einer der wichtigsten war 2001, als die Oderstadt der Gemeinde das Gebäude in der Halben Stadt zur Verfügung stellte. 2004 wurde der Gebetsraum fertiggestellt. 2008 bekam die Gemeinde die erste von zwei Thorarollen, mit der die Gemeindemitglieder damals feierlich durch die Straßen zogen. „Ein tolles Ereignis für die Stadt“, so René Wilke. Seit 2011 gibt es außerdem neben dem Hauptfriedhof einen jüdischen Friedhof – damals der erste neu errichtete überhaupt in Ostdeutschland. Die Stadt sei gewillt, so René Wilke, die Gemeinde weiter bestmöglich zu unterstützen. Und alles dafür zu tun, dass sich Verbrechen wie damals „nie wiederholen“.

Der einzige Weg zur Verständigung, sei, „die bestehenden Freundschaften fortzusetzen“, unterstrich Shavit Mass, Bürgermeister von Kadima-Zoran. Seit 1997 ist Frankfurt mit der nördlich von Tel Aviv gelegenen Stadt freundschaftlich verbunden. Gelebt wird die Partnerschaft vor allem über deutsch-israelische Jugendaustauschprogramme. „Wir alle können von vernetzten Strukturen nur profitieren“.

Der Bürgermeister von Kadima-Zoran ist seit Donnerstag in Frankfurt; begleitet wird er von seiner Frau Yael Mass. Bei dem Empfang war auch Eyal Lampert zu Gast, Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Berlin. Beide dankten der der Stadt für die langjährige, auch finanzielle Unterstützung beim Wiederaufbau der jüdischen Gemeinde.