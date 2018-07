Spaß und den Zucker im Blick

MOZ

Schlaubetal (Patrizia Czajor) Zwei Wochen im Jahr wird die Bremsdorfer Mühle irgendwie zum Krankenhaus. Ärzte und Krankenpfleger schulen dort seit mehr als zehn Jahren zuckerkranke Kinder aus ganz Deutschland im Sommercamp. Doch es geht nicht nur um Diabetes.

Als ihr Team in der vergangenen Woche in der Bremsdorfer Mühle angekommen ist, sei schon alles für sie vorbereitet gewesen, erzählt Susanne Milek. Sogar das Banner mit dem Slogan „Kids Kurs“ habe schon gehangen. Für die Ärztin war das einmal mehr ein Beweis dafür, dass es keinen besseren Ort als die Jugendherberge im Schlaubetal für das Sommercamp gibt. Ins Leben gerufen hat die Medizinerin aus Sachsen-Anhalt die jährliche Diabetes-Schulung für Kinder und Jugendliche 1992 gemeinsam mit ihrem Ehemann Karsten Milek. Gerade für Kinder ist die Erkrankung in den Augen von Karsten Milek einschlägig. „Sie sind ständig in Bewegung und haben immer Lust zu essen.“

Im Schlaubetal findet die Schulung mittlerweile zum zwölften Mal statt, in diesem Jahr unter dem Motto „Let’s dance“. Die rund 100 Teilnehmer, die zwischen sechs und 16 Jahren alt sind, werden in sechs Gruppen mit Namen wie „Macarena & Limbo“ oder „Gangnam Styler“ aufgeteilt. Diese Bezeichnungen sollen die Kinder und Jugendlichen dann auch tänzerisch umsetzen, wie Susanne Milek erläutert. Geprobt wird außerhalb der Schulungen. Denn zum Programm des Sommercamps gehört nicht nur Spiel und Spaß. „Wir möchten das Diabetes-Management der Teilnehmer schulen“, betont Susanne Milek.

Und auch die Teilnehmer merken von Jahr zu Jahr, dass ihnen der zweiwöchige Ferienkurs beim Umgang mit Insulinpumpe und -stift weiterhilft. Schon zum vierten Mal ist Sarah Rudebeck dabei. Die Hamburgerin erzählt, dass sie sich früher öfter mal bei der Insulindosis verschätzt und zu viel gespritzt habe. „Doch mittlerweile komme ich viel besser damit klar“, sagt die 15-Jährige. Vor allem findet sie es gut, dass sie beim Camp viele andere junge Menschen trifft, die sich mit ähnlichen Problemen konfrontiert sehen.

Um etwa Müdigkeit oder Schwindel richtig einordnen zu können, versuchen die Ärzte und sogenannten Diabeteshelfer den Betroffenen auch den Stoffwechsel näherzubringen. Margarete Milek erarbeitet mit den Jungen und Mädchen an diesem Tag die Anzeichen und Ursachen der Über- sowie Unterzuckerung. „Es ist wichtig, dass ihr selbst und eure Freunde und Familie diese kennen“, erklärt die Medizinstudentin. Die 22-Jährige erläutert in ihrem Kurs, welche Konsequenzen etwa Sport, Alkohol oder auch Durchfall auf den Blutzuckerspiegel haben können. Da den Betroffenen das Hormon Insulin fehlt, kann ihr Körper dieses nämlich nicht selbst regulieren.

Doch viele der jungen Diabetiker haben sich schon längst an diese Situation gewöhnt. Maximilian Springer ist zuckerkrank, seit er drei Jahre alt ist. „Für meine Freunde und meine Familie ist das schon zur Normalität geworden“, sagt der 15-Jährige aus Lübbenau. Doch auch er unterschätzt manchmal noch die Menge an Kohlenhydraten in seiner Mahlzeit. „Dann spritze ich zu viel.“ Es folgt eine Unterzuckerung, wie er sie zum Beispiel auch nach dem Sport erlebt. „Dann bin ich müde und hab’ auf nichts mehr Lust“, sagt Maximilian Springer.

Im Sommercamp stehe den Teilnehmern bei den verschiedenen Aktivitäten immer jemand zur Seite, der sie beraten könne, sagt Karsten Milek. Und auch, wenn die Ziele dieselben sind, so entwickelt sich auch das Sommercamp mit den Jahren weiter, betont der Diabetologe. Ein Drittel der Teilnehmer komme zudem in jedem Jahr wieder.