Trasse durch Wuhletalstraße prüfen

Kai-Uwe Krakau

Ahrensfelde (MOZ) In die Planungen zur Ortsumfahrung Ahrensfelde (Bundesstraße 158 neu) sollen mögliche Alternativen zur Klandorfer Straße einbezogen werden. Das fordert der Kreisverband Marzahn-Hellersdorf von Bündnis 90/Die Grünen vom Berliner Senat. Eine entsprechende Entschließung verabschiedete kürzlich die Mitgliederversammlung der Partei.

Die Grünen schlagen weiterhin vor, insbesondere eine Trasse durch die Wuhlestraße „ernsthaft“ zu prüfen. Die bisher favorisierte Variante mit der sogenannten Troglösung an der Klandorfer Straße lehnen Bündnis 90/Die Grünen ab. Sie sieht einen 150 Meter langen gedeckelten Tunnel mit sechs Meter hohen Schallschutzwänden vor. Diese seien für die Anwohner in Marzahn-Nordwest nicht hinnehmbar. Der Kreisverband setzt sich ferner für einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs im Bereich Ahrensfelde/Blumberg, Hohenschönhausen und Marzahn-Nordwest aus.

Erst im Frühjahr war wieder Bewegung in die unendliche Geschichte um eine Umfahrungsstraße für das vom Verkehr und täglichen Staus gebeutelte Ahrensfelde gekommen. Damals hatten sich der Senat von Berlin und die brandenburgische Regierung auf einen gemeinsamen Vorschlag geeinigt. Demnach würden die beiden Länder die Mehrkosten für den Bau des sogenannten Troges südlich der Dorfstraße – es sind zehn Millionen Euro – zu gleichen Teilen übernehmen. Diese Lösung sollte dem Bund vorgelegt werden.

Das Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur begrüßte wenig später die Einigung. Dies ermögliche nun „unverändert befürwortete Projektfortschritte“, so ein Sprecher. Im nächsten Schritt müssten nun die planerisch zuständigen Länder die Projektplanung aktualisieren. Dies gelte auch für die Kostenunterlagen. Anschließend sei dann eine Abstimmung mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur notwendig. Auf dieser Grundlage ist dann auch die Fortsetzung des von den beiden Ländern verantworteten Planfeststellungsverfahrens möglich, so das Ressort von Andreas Scheuer (CSU).

Die Ortsumfahrung würde nach der aktuell noch favorisierten Variante 2 am Berliner S-Bahnhof Ahrensfelde an der Märkischen Allee beginnen, entlang der Klandorfer Straße durch den 150 Meter langen gedeckelten Trog führen und unmittelbar vor der Autobahnanschlussstelle Hohenschönhausen (Blumberg) wieder an der alten Bundesstraße 158 enden.