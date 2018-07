Gratulation zu 25 Jahre „Märker“

Claudia Duda

Oberhavel (MOZ) Unsere Tageszeitung hat eine kleine Schwester – die eigentlich eine große Schwester ist. Im Sommer vor 25 Jahren erschien erstmals die Wochenzeitung „Märker“. Mit einer Gesamtauflage von fast 150 000 Exemplaren wird die Leserschaft am Wochenende mit Informationen aus der Region versorgt. Zur Gründung der Wochenzeitung kam 1993 die Entscheidung, Oranienburg als Druckstandort wiederzubeleben. Im Druckhaus Oberhavel werden neben unserer Tageszeitung die vier Ausgaben des Märkers für Oranienburg sowie Gransee, Neuruppin und Kyritz/Wittstock, die 1994 beziehungsweise 1995 folgten, produziert.

Seit dem Start 1993 erschienen mehr als 1 300 Ausgaben des Märkers sowie einige Sonderhefte mit insgesamt etwa 3 000 Geschichten und gedruckter Geschichte. Anfangs in Schwarz-Weiß mit wenigen Farbklecksen, kommt der Märker seit vielen Jahren erfrischend bunt daher. Die Redaktion in Oranienburg verantworten Antje Jusepeitis, Heike Ottilige und Eva Eismann. Sie wollen mit ihren Geschichten die Leserschaft in Oberhavel informieren und unterhalten. Dabei sind sie immer nah dran am Geschehen in der Region. Sie erzählen Geschichten, die vor unserer Haustür passieren und begleiten die zahlreichen Geschäftspartner und Kunden im Alltag.

Heute gehört der Märker wie auch die Tageszeitung zum Märkischen Medienhaus. Neben Redaktion und der Mediaberatung vor Ort in Oranienburg sowie den zahlreichen fleißigen Kräften im Druckhaus Oberhavel sorgen Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt/Oder, die Sonderseiten füllen, sowie die Buchhaltung, Zusteller und die Geschäfts-, Anzeigen- und Redaktionsleitung in Frankfurt/Oder dafür, dass der Märker jedes Wochenende frisch im Briefkasten liegt. Wir gratulieren zum Jubiläum und wünschen viele erfolgreiche Jahre in guter Zusammenarbeit.