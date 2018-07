Wohin mit dem Strom?

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Es ist in den letzten Monaten in Ketzin/Havel und den besonders betroffenen Ortsteilen Falkenrehde und Etzin ruhig geworden um das Thema Bau von bis zu 15 weiteren und höheren Windenergieanlagen (WEA) zu den 47 in der Gemarkung Ketzin/Havel bereits Strom produzierenden. Kürzlich hatte der Ortsverband der CDU gemeinsam mit der Bürgerinitiative (BI) „Gegenwind Ketzin“ zu einem Sommerfest eingeladen, auf dem die aktuelle Situation debattiert wurde.

„Das Nahziel ist erreicht“, begründete Sprecher Karl-Heinz Konrad die relative Ruhe und verwies darauf, dass die Stadtverordneten dem Bürgerwillen entsprochen haben und mehrheitlich dafür stimmten, die Änderung der Bebauungspläne für die vier Ketziner Windparks einzustellen, die den Bau dieser WEA ermöglicht hätte. Die Möglichkeit dafür leiteten die Investoren vom Regionalplan Havelland-Fläming ab.

„Wir als BI wollen die Allgemeinheit davon überzeugen, dass der Bau weiterer WEA für die Bürger und die Landschaft nicht gut ist. Ketzin könne den Tourismus nicht weiterentwickeln, wenn immer mehr und höhere gebaut werden“, sagte er.

An diesem Abend machte auch das erst wenige Stunden vorher gefällte Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Berlin-Brandenburg die Runde, das den Regionalplan der Region Havelland- Fläming 2020 für unwirksam erklärt hatte, unter anderem auch, weil die Satzung für den Regionalplan, der auch die Gebiete für Windräder regelt, fehlerhaft ausgefertigt worden ist. Dringlichste Aufgabe der BI sei es nun zu prüfen, welche Folgen das hinsichtlich der Errichtung von WEA auf dem Ketziner Territorium hat.

Landrat Roger Lewandowski (CDU), der als Gast am gemeinsamen Sommerfest teilnahm, nannte es als vordringlichste Aufgabe, dass am Thema Speichertechnologie gearbeitet werde. Hintergrund dieser Forderung ist, dass seitens der Investoren der Bau weiterer und höherer WEA auf der Nauener Platte angestrebt wird, obwohl schon jetzt an windreichen Tagen der Strom nicht vollständig abgeleitet werden kann, aber trotzdem vergütet wird. „Ehe weitere und noch höhere WEA errichtet werden, sollte deshalb das Hauptaugenmerk auf eine Speichertechnologie gelegt werden, die es ermöglicht, Energie zu produzieren, die den Bürger nicht noch zusätzlich finanziell belastet“, fasste der Landrat seine Meinung zusammen.