Steinzeit-Fund im Brauhaus Himmelpfort

Thomas Pilz

Himmelpfort (MOZ) Eine bedeutende Entdeckung haben Archäologen in Himmelpfort gemacht.

Bei der Suche nach Bodendenkmälern in der Brauhaus-Brandruine fanden Ulrich Wiegmann und sein Team in den vergangenen Tagen einen bearbeiteten Kernstein, der steinzeitlichen Ursprungs ist. Wiegmann schätzte das Alter seines Fundes auf etwa 5 000 Jahre. Der Kernstein war ein präpariertes Rohstück zur Herstellung von Werkzeugen wie Klingen. Während der Steinzeit seien solche Artefakte hergestellt worden, wobei der Himmelpforter Stein aus Silikat ist. „Damals wird es freilich in Himmelpfort noch keine Siedlung gegeben haben, vielmehr weist der Fund auf die damalige Anwesenheit von Nomaden hin“, deutete Wiegmann seinen Fund.

Das Team machte weitere wichtige Entdeckungen, die die Geschichte des Brauhauses als Lager der Zisterziensermönche beweisen: Getreidereste und Brandspuren sowie jahrhundertealte Ziegelsteine des Klosters.

Wiegmann zufolge werden die Untersuchungsergebnisse nun fein säuberlich dokumentiert und die Funde konserviert. Danach wird der Archäologe ein Gutachten verfassen, das zu gegebener Zeit auch veröffentlicht wird. Zudem wolle er einen Vortrag darüber halten.