Immer mehr Krafträder befahren Barnims Straßen

teb

Eberswalde Die Zahl der Krafträder hat 2018 mit 4,37 Millionen bundesweit einen neuen Rekord erreicht. Freudenschreie löst das allerdings eher weniger aus. Lärm und Rudelbildung nerven Menschen ohne Motorradaffinität zunehmend.

Die sind überall in der Mehrheit: Rund 58 Krafträder pro 1000 Einwohner gibt es beispielsweise im Kreis Barnim. In absoluten Zahlen sind das 10 258 Maschinen. Damit lag nach der jährlichen Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes der Gesamtbestand an Motorrädern, Rollern, Trikes, Quads & Co Anfang 2018 um 333 Maschinen über dem des Vorjahres und gleichzeitig auf einem neuen Höchstwert. Die Maschinen sind dabei längst nicht mehr nur Männersache: Mit einem Frauenanteil von 13,3 Prozent liegt der Kreis Barnim in der Bundesliga der Motorrad-Mädels auf Platz 206. Spitzenreiter unter 400 Städten und, Kreisen ist das bayerische Ansbach mit 16,8 Prozent.

Die Zahl der Frauen mit Maschinen wächst bundesweit. Die Zahl der Männer mit Maschinen auch. Vor allem Männer mit Maschinen gibt es zweierlei: Laute und Leise. Da die Leisen kaum auffallen, prägen inzwischen die Lauten das öffentliche Bild der Biker von Nord- und Ostsee bis über die Alpen hinaus: Österreicher wollen lärmende Zweiradler genauso vertreiben, wie Ostwestfalen oder Südpfälzer oder was dazwischen und drumherum liegt. Die Forderung: Fahrverbote, mindestens Tempobeschränkungen.

Was den Kreis Barnim angeht: Die Zahl derer, die auf Zweirädern ihren Spaß suchten, stieg um 316. Die Zahl der Dreiräder liegt bei 74 (Vorjahr: 68). Bei den Quads sind 250 registriert (Vorjahr: 239).

9648, 9925, 10 258, war die Entwicklung bei der Gesamtzahl der Krafträder im Kreis Barnim in den Jahren 2016, 2017 und 2018. Für Frauen lautet die Zahlenreihe: 1267, 1300, 1368 für die letzten drei Jahre. Bleiben für die Männer: 8381, 8625, 8890 Kraftfahrzeugbriefe und -scheine. Oder 86,7 Prozent (Vorjahr: 86,9 Prozent). Eine klare Mehrheit, aber auch eine klare Ansage: Die Zeiten als Frauen als Sozia nur ‚‘bella figura‘‘ auf der Maschine machten und für die Hingucker sorgten, sind vorbei. Bundesweit wächst die Zahl der Frauen mit eigenem Zweirad von Jahr zu Jahr. 2018 wurden jetzt 581 926 Frauen mit Maschinen gezählt (576 554 oder 5 372, sprich 0,9 Prozent mehr als 2017).

Drehen wir den Zahlenspieß um, heißt der hiesige Bestand auch, dass rund 942 Menschen von 1000 im Kreis Barnim keine Maschine besitzen. Als Anwohner an motorradfreundlichen Strecken gibt es von ihnen für Kindsköpfe auf knatternden Krachmachern an sonnigen Sommernachmittagen vermutlich keinen Kumpel-Bonus. Der Knackpunkt: Kradfahrer können bei Tempoüberschreitungen ein Bußgeld bekommen, ein Lärmlimit gibt es nur eingeschränkt.

Laute Maschinen sind nach den derzeitigen Vorgaben für die Betriebserlaubnis sogar zulässig, nur auf dem Prüfstand müssen sie leise sein. Hersteller und Bastler nutzen das aus. Erste Folge: Appelle an die Vernunft mit Plakaten und Displays. Zweite Folge: Es ist zwar nicht leicht, aber es gibt Behörden, die Handhabe finden, um gern genutzte Rudel-Strecken zu sperren. Die dritte Folge: Die Krachmacher sammeln sich woanders.

Das Thema beschäftigt die Gerichte, weil sich die Leisen nicht gefallen lassen wollen wegen der Lauten um den Spaß gebracht zu werden. Letzte Meldung vom Bund der Motorradfahrer am 30. Mai: ‚‘Streckensperrung für Motorradfahrer auf der Nordhelle (L 707) muss aufgehoben werden. Verwaltungsgericht Arnsberg gibt Eilantrag des Bundesverbandes der Motorradfahrer statt ... und verfügt, dass die Verbotsschilder für Motorräder wieder entfernt werden müssen.“

Die vom Märkischen Kreis erlassene Anordnung ist laut Gericht rechtswidrig. Der BVDM sieht sich durch das Urteil in seiner Rechtsauffassung bestätigt, dass Streckensperrungen für Motorräder in der Regel rechtswidrig sind.‘‘ Verhandlung folgt.