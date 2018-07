Daumen drücken für Frankreich

Willkommen in Nangis: Die Gäste aus Seelow wurden in der französischen Partnerstadt, die etwa 80 km vor Paris liegt, außerordentlich herzlich begrüßt. Selbst das Rathaus war eigens geschmückt worden. © Foto: Uwe Hädicke

Doris Steinkraus

Seelow/Nangis. (MOZ) Am Donnerstag ist eine Delegation mit Ferienkindern sowie Vertretern der Stadt zu einem Besuch nach Nangis gestartet. Dort wurden die Seelower herzlich begrüßt. Am Sonntag werden sie mit ihren Gastgebern das WM-Finale Frankreich gegen Kroatien verfolgen.

Die Begrüßung in Nangis sei unglaublich gewesen, berichtete Uwe Hädicke am MOZ-Telefon. Der Stadtverordnete und Vorsitzende der Kindervereinigung gehört zu der neunköpfigen Delegation der Offiziellen unter Leitung von Bürgermeister Jörg Schröder. Ein eigenes Programm absolvieren elf Ferienkinder und zwei Betreuer.

„Schon am ersten Tag gab es ein volles Programm für uns“, berichtete Benny Zahn, der für den Kreissportbund dabei ist. Und sich natürlich vor allem für alles, was mit Sport zu tun hat, interessiert. Beeindruckend sei der Besuch des Sportzentrums mit Schwimmhalle gewesen. Er habe sich bereits für weitere Treffen mit Verantwortlichen verabredet. Gleich am Donnerstag spielten alle Fußball. Die Ferienkinder aus Seelow hatten trotz Sprachbarrieren keine Probleme.

Am Freitag hatten die Gastgeber zum Besuch nach Paris eingeladen. Chauffiert wurden sie im Bus vom Bürgermeister Michel Billout höchst persönlich. Der habe die Betreuung der Seelower zur Chefsache erklärt, berichtete Hädicke. Der Parisbesuch habe bei allen bleibende Eindrücke hinterlassen. Durch die Verbindung des Bürgermeisters von Nangis sei man Gast im Senat gewesen, habe dort sogar in einem tollen Kronsaal aus dem 17. Jahrhundert gespeist. „So etwas erleben die meisten Franzosen nicht“, schwärmte Benny Zahn. Die Linken-Landtagsabgeordnete Bettina Fortunato nutzte die Möglichkeit, um an einer Parlamentssitzung teilzunehmen. Die Abgeordneten stimmten über einen Antrag der Kommunistischen Partei über ein Handyverbot an Schulen ab. Der Antrag wurde abgelehnt.

Bis Sonntag sind noch zahlreiche Begegnungen im Besuchsprogramm und natürlich das Finale der Fußballweltmeisterschaft. Dafür sind extra Bildschirme in der Stadt aufgestellt. Frankreich feiert an diesem Sonnabend Nationalfeiertag. Die Orte sind ohnehin geschmückt. Das WM-Finale sei überall Thema, so Zahn. „Sie gewinnen eins zu Null“, steht für Julie-Melane Koch fest. Auch alle anderen Seelower drücken den Franzosen die Daumen. „Die Kroaten faulen so viel“, begründen die Ferienkinder ihren Sieg-Tipp.

Für Benny Zahn sind die Franzosen nach dem Ausscheiden des deutschen Teams die Favoriten auf den Titel. „Sie sind das konstanteste Team bei dieser WM“, steht für den Fußballbegeisterten fest. „Es gibt viele große Einzelkönner, die sich in Russland aber als tolle geschlossene Mannschaft präsentieren.“

Begonnen haben die Beziehungen nach Frankreich übrigens schon 1981. Damals reiste eine Delegation der Bezirksleitung Frankfurt in das Departement Seine et Marne. Auf dem Programm stand unter anderem ein offizielles Treffen der Räte der Ville Paris und Nangis. Der 1. Sekretär des Förderaktionskomitees des Departements teilte der Delegation am Ende ihres Besuches mit, dass der Rat der Stadt Nangis beschlossen hat, ein Jahr später eine Delegation in die Kreisstadt Seelow zu entsenden, um offizielle Freundschaftsbeziehungen aufzunehmen.

Am 23. Mai 1982 kam eine Delegation aus Nangis. Empfangen wurde sie durch Bürgermeister Oskar Spitznagel in Berlin. Untergebracht waren sie in Görlsdorf. In der Seelower Stadtverordnetenversammlung wurde am 27. Mai 1982 der Freundschaftsvertrag unterzeichnet. Nachfolgebegegnungen gab es jedoch nicht. Am 5. September 1998 unterzeichneten die beiden Bürgermeister Claude Pasquier und Udo Schulz einen Stadtpartnerschaftsvertrag. Die Kontakte schliefen erneut ein, wurden erst 2016 wieder belebt.

In zehn Tagen werden Ferienkinder aus Nangis und Offizielle zu einem Gegenbesuch in Seelow erwartet. Eine Jugendliche hat schon jetzt ein Sonderangebot. Sie hat gerade mit 1,0 ihre Schule beendet und will Pilotin werden. Uwe Hädicke, der auch Chef des Airports in Neuhardenberg ist, hat ihr bereits ein Reinschnuppern ins Flugwesen organisiert.