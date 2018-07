Umbau des Kurmittelhauses rückt näher

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Die älteste Kurstadt in Brandenburg will attraktiver werden. Vor allem für Gesundheitstouristen. Deshalb soll das Kurmittelhaus umgestaltet werden. Über die dafür nötige Vergabe von Planungsleistungen von rund 22 000 Euro werden die Stadtverordneten am 26. Juli befinden.

„Herzlich willkommen! Was kann ich für sie tun?“ – Anke Denzer-Paulus begrüßt mit einem freundlichen Lächeln Beate Groth aus Neuküstrinchen. Sie hat einen Physiotherapietermin. Derweil haben weitere Gäste im Empfangsraum des Kurmittelhauses Platz genommen. Auf dem kleinen Tisch stehen Wasser und ein Glas mit Naschereien. In den aus der Gründerzeit stammenden Schränken liegen Prospekte und Flyer aus. „Die Schränke hat Frau Denzer-Paulus mitgebracht“, sagt Kristin Schröder-Kolew, die Geschäftsführerin der Kurmittelhaus Bad Freienwalde GmbH und Verwaltungschefin der Fachklinik und Moorbad, im Gespräch mit der MOZ vor Ort. Der Raum wirkt gleich angenehmer. Überhaupt sei sie mit der neuen Mitarbeiterin am Empfang sehr zufrieden. Sie ist sehr engagiert, kenne sich in diesem Metier aus und sei mit Herzblut bei der Sache, findet sie lobende Worte. „Ich bin hier sehr gut aufgenommen worden. Für mich ist das eigentlich nicht Arbeit. Ich komme sehr gern hierher“, gibt Anke Denzer-Paulus das Lob zurück und widmet sich weiter Beate Groth.

Mit kleinen Veränderungen wolle sie die Zeit bis zum Umbau des Kurmittelhauses überbrücken, sagt Kristin Schröder-Kolew. So schwingt Bernd Walkhoff, der Klinik-Maler, in dem bis dato für das Solarium genutzten hinteren Raum die Malerrolle. „Den wollen wir künftig als einen weiteren Therapieraum nutzen, für Moorstempelmassagen. Dafür lassen sich die Mitarbeiter schulen“, informiert die Geschäftsführerin. Selbst solche kleinen Dinge, wie neue Duschvorhänge in den Moorbehandlungsräumen im Keller, kleine Accessoires wie LED-Lampen, Düfte, neue Kissen auf den Stühlen im Wartebereich und leise Musik zaubern bereits eine angenehmere Atmosphäre. „Und darum geht es. Die Gäste, die zu uns kommen, sollen sich bei uns wohl fühlen“, sagt Kristin Schröder-Kolew.

Sie hofft natürlich, dass die Stadtverordneten den Umbauplänen für das Kurmittelhaus folgen und der Vergabe der Planungsleistungen zustimmen werden. Am 26. Juli wird das Projekt vom Architekturbüro Gebel aus Berlin in der Stadtverordnetenversammlung vorgestellt.

Das nach den Plänen von Carl Gotthard Langhans (1732-1808) errichtete Kurmittelhaus ist zwar 2002 saniert worden. Doch inzwischen bedarf es einer grundsätzlichen Modernisierung und Anpassung an die heutigen Verhältnisse im Empfangsbereich des Erdgeschosses und im Kellergeschoss, wie die Verwaltung in der Beschlussvorlage feststellt. Zudem macht sich ein Brandschutzkonzept erforderlich. Das wird für die Baugenehmigung benötigt.

Vorgesehen ist, den Empfangsbereich zu verlegen, die Behandlungsräume für Mooranwendungen im Kellergeschoss neu zu gestalten und eine öffentliche Sauna zu installieren. Die gibt es bisher im Kurmittelhaus noch nicht. „Wenn wir neue Gäste gewinnen wollen, dann müssen wir mit der Zeit gehen“, sieht es Kristin Schröder-Kolew ganz pragmatisch.