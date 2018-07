Manja Wilde

Fürstenwalde. (MOZ) Zu einem Zirkus gehören für Helmut Sander Kamele. „Aber die bekommt man ganz schwer“, sagt der 62-Jährige. Zumindest wenn die Nachbildungen einen bestimmten Maßstab haben müssen. Bei Helmut Sander ist das in etwa 1:87, weil die Dinge zu seiner H0-Modelleisenbahn passen sollen. Am Krankenhaus entlang, zwischen Fernsehturm und Riesenrad hindurch schlängeln sich die Züge auf mehreren Quadratmetern durch sein Schlafzimmer. Fast täglich bastelt Helmut Sander an der Ausstattung.

Die Modelleisenbahn ist der ganze Stolz des Fürstenwalders. „Die Schienen hatte ich schon in meiner Kindheit“, sagt Helmut Sander. Seine Augen leuchten. Damals lebte er noch in Dresden. Von einem Besuch in der alten Heimat brachte er sich die Schaffner-Kelle mit. „Die habe ich bei der Bergbahn gekauft“, verrät er. Relativ neu ist der Zirkus, zu dem mittlerweile auch Kamele gehören. In der Verkaufsstelle eines Saurierparks wurde Sander fündig.