Mehr Jugend-Staatsanwälte gegen Kriminalität im Kiez

dpa

Berlin (dpa) Beim Kampf gegen Jugendkriminalität setzt die Berliner Justiz künftig noch mehr auf Zuständigkeiten, die sich an den Lebensmittelpunkten der Jugendlichen orientieren. Vor einem Jahr wurde das Neuköllner-Pilotprojekt für die örtliche Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft auf den gesamten Bereich der Polizei-Direktion 5, also ganz Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg, erweitert. Zum 1. Juli 2018 wurde nun diese ortsbezogene Bearbeitung auch auf den Bereich der Polizei-Direktion 6 (Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Treptow-Köpenick) ausgeweitet. Das teilte die Senatsjustizverwaltung der Deutschen Presse-Agentur mit.

Anfang 2019 soll das auch für Spandau und Charlottenburg-Wilmersdorf, den Bereich der Polizeidirektion 2, gelten. Für den Rest Berlins ist die entsprechende Neuorganisation bereits geplant.

Im herkömmlichen Verfahren sind die Staatsanwälte in den allgemeinen Jugendabteilungen für bestimmte Anfangsbuchstaben von Verdächtigen zuständig. Beim Neuköllner Pilotprojekt „Staatsanwaltschaft für den Ort“ von 2015 änderte sich das: es galt das Ortsprinzip. Staatsanwälte einer Jugendabteilung kümmerten sich ausschließlich um jugendliche Straftäter aus Neukölln, die noch nicht allzu viele Delikte begangen haben. Sie arbeiteten eng mit Jugendamt, Jugendgerichtshilfe, Polizei, Schulen und Familienrichtern zusammen. Für Intensivtäter gab es bereits eine spezielle Schwerpunktabteilung.

Jugendliche Täter sind anders als Erwachsene vor allem in ihrem örtlichen Umfeld, also in der Nähe der Wohnung und Schule, aktiv. Typische Straftaten sind Diebstähle, kleinere Raubtaten, Körperverletzungen und gelegentlicher Rauschgifthandel. Durch eine bessere Beobachtung und schnellere Bestrafung sollen sie vor dem Abgleiten in die Schwerkriminalität bewahrt werden.

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) erklärte: „Unser Ziel ist die berlinweite Regionalisierung bei der staatsanwaltschaftlichen Jugendsachbearbeitung. Wir sind überzeugt, dass Jugendstrafverfahren effektiver geführt werden, wenn die Staatsanwälte ortsbezogen arbeiten. Damit entsteht ein Gleichlauf mit den Gerichten, der Jugendgerichtshilfe und der Polizei.“

Auch der Leiter der Staatsanwaltschaft Berlin, Jörg Raupach, sieht Vorteile: „Eine ortsbezogen arbeitende Staatsanwaltschaft ist mit dem örtlichen und sozialen Hintergrund der Jugendlichen besser vertraut.“ Schneller als sonst könne so eine „individuell angemessene Reaktion“ der Justiz auf Verfehlungen Jugendlicher erreicht werden.

Auf bestimmte Orte bezogene Strafverfolgung durch Staatsanwälte wurde bereits in anderen Bereichen eingeführt. 2017 bekam Neukölln einen „Staatsanwalt vor Ort“. Diese Maßnahme richtete sich gezielt gegen die organisierte Kriminalität, etwa arabischstämmige Clans. Staatsanwälte sollen dabei direkt in Neukölln arbeiten und eng in den Informationsaustausch mit der örtlichen Polizei eingebunden sein.

Seit dem 1. März gibt es auch einen Staatsanwalt, der speziell für Täter vom Alexanderplatz zuständig ist. Er arbeitet mit den Polizisten der neuen Wache neben der Weltzeituhr am „Alex“ zusammen.