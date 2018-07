Watteträger statt Zuckerwatte

Silvia Passow

Wustermark/Elstal Die wahren Helden im Leben, wollen oft gar keine sein. Dajana Hain ist so eine Heldin, zupackend, mit Herz und Hand organisierend, schob sie eine Aktion an, deren Ergebnis sich sehen lassen kann.

„Ach, ich bin doch nur die Auszubildende“, sagt die 38-Jährige. Hain ist im zweiter Ausbildungsjahr in der Kita Kiefernwichtel. Hain ist auch Mutter zweier Kinder, ihre eigene Mutter starb an Krebs. Was diese Diagnose für die Betroffenen und deren Familien heißt, das weiß sie nur zu gut. Als dann die Nachricht kam, dass eines der Kita-Kinder an Leukämie erkrankt war, „waren wir alle echt mitgenommen“, spricht sie für sich und ihre Kollegen. Chefin Sylke Beier nickt bestätigend.

Für Hain war sofort klar, die Familie braucht Unterstützung und Beier, wie alle anderen Kollegen in der Kita, waren sich einig, wir machen das zusammen. Auch die Eltern der anderen Kinder der Kita waren sofort dabei, als es hieß, Preise für die Tombola zu organisieren, Geschäfte und Firmen anzusprechen - wer stiftet einen Gewinn, wer beteiligt sich. „Ein sehr großer Zusammenhalt unter den Eltern“, sagt Beier. Und so kamen über 200 Preise zusammen, gespendet von Privatleuten, Geschäften und Firmen, große, wie kleine Unternehmen. So viele, dass Hain sagt, bitte, nicht alle einzeln nennen, es wäre fatal, würde ich jetzt bei der großen Anteilnahme jemanden vergessen.“ Niemand soll hier vergessen sein, allen gebührt der Dank der Mitarbeiter der Kita Kiefernwichtel.

Tolle Preise kamen zusammen, der Hauptgewinn: ein Tablett-PC. Der Erlös der Tombola ging an die Familie der kleinen Liah, deren Schicksal Hain und ihre Kollegen bewegt. „Das ist nur ein wenig Unterstützung, mehr nicht. Allein die viele Fahrerei kostet Geld.“ 605 Euro kamen zusammen und das Geld konnte noch am gleichen Tag dem Vater der krebskranken Liah überreicht werden.

Hain beließ es aber nicht bei der Tombola. Sie nahm Kontakt zu DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) auf. Informationsmaterial zur Knochenmark- und Stammzellenspende und 50 Watteträger ließ sie sich schicken. Tatsächlich war der Andrang am Stand für die Informationen fast genauso groß, wie an dem der Tombola. Am Ende des Tages waren hier 24 potenzielle neue Stammzellenspender gefunden, die vorher allesamt einen Abstrich aus der Mundhöhle abgaben. Dazu 126 Euro Spenden für DKMS.

„Wir möchten dieses Sommerfest heute nutzen, um sie für ein Thema zu sensibilisieren, der Knochenmarksspende. Sie können hier und heute Knochenmarksspender werden“, sagt Beier in ihrer Ansprache zur Eröffnung des Festes. Mit Erfolg, etwa jede dritte Erwachsene auf dem Fest nahm das Angebot, „Watteträger statt Zuckerwatte“ an.