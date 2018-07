Mit Priesemut und Nulli

Wolfgang Balzer

Paretz Spaß und Spannung sind garantiert, wenn die „Lese-Omi“ Petra Zelfel alle paar Wochen in der Paretzer Scheune ihre Utensilien auspackt. Und das sind ein Kinderbuch und dazu die entsprechenden Handpuppen oder Kuscheltiere.

So auch kürzlich, als die Leseomi die Geschichte von Matthias Sodke liest, wie der Hase Nulli, dem sein Name gar nicht gefiel, und der Frosch Priesemut, der mutige, Freunde wurden. So lauschte mit den anderen auch Alexander, spielte versunken mit den Handpuppen und hätte sie schließlich am liebsten mit nach Hause genommen.

Lesen, den Kinder die bunten Bilder zeigen und sie in die Geschichte einbeziehen, so wird das ebenso eine Lese- wie eine Spielstunde, die den jungen Zuhörern Spannung und Spaß gleichzeitig bietet. Alexander ist mit seinem Bruder Stefan schon Stammgast bei der Paretzer Lese-Omi. „Es war eine schöne Geschichte“, meinte er nach knapp einer Stunde, dann wollte er zur Abwechslung doch wieder auf den Spielplatz. „Ich lese den Kindern gern vor. Es ist schön, ihre Phantasie anzuregen, ihre Gefühle zu spüren, auf sie einzugehen und ihnen so die Bücher nahe zu bringen“, meinte Petra Zelfel über ihre Vorlesestunde.

