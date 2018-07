Klaus Gestram ist der Angler von Löwenberg

Idyllisches Angel-Mekka im Löwenberger Land: Das Vereinsgebäude befindet sich mit 30 Dauerliegeplätzen direkt am Lindesee. © Foto: Jana Reimann-Grohs

Ein bisschen „angelverrückt“: Klaus Gestram fährt „immer mit dem gleichen Kahn“ auf den See hinaus und wirft regelmäßig die Angel von seinem Boot aus, das schon seit Jahrzehnten am Steg des Anglerheims Löwenberg 1951 liegt. © Foto: Jana Reimann-Grohs

Jana Reimann-Grohs

Löwenberg (MOZ) Der Treff mit einem passionierten Angler findet natürlich am Wasser statt. Wo sonst lässt sich Klaus Gestrams Leidenschaft fürs Angeln am besten nachvollziehen? Der Rentner ist im Juni für seine Vereinsarbeit von der Gemeinde Löwenberger Land ausgezeichnet worden.

Am Morgen liegen die Boote des Angelvereins AV Löwenberg 1951 noch unberührt am Lindesee, während Hovamart-Schäferhund Akani neugierig über das Grundstück streift und ankommende Gäste wie Klaus Gestram begrüßt. Der achtjährige Begleiter gehört Edgar Lange. Seit 2015 kümmert er sich als Hausmeister und Gärtner um das Gelände des Anglerheims. Klaus Gestram treffe er „ab und zu auf dem Wasser beim Angeln“. Bei über 100 Mitgliedern und 20 Hektar Wasserfläche, die sich bis Grundmühle erstrecke, verteile sich das alles, erzählt der 53-Jährige.

Die beiden Männer kennen sich seit Jahrzehnten, sind über den AV Löwenberg 1951 auch Mitglied im Deutschen Angelfischerverband (DAFV). Sie haben kein seltenes Hobby – über 80 000 Anglerinnen und Angler weist der Landesanglerverband Brandenburg aus. Davon seien etwa zehn Prozent Kinder und Jugendliche, berichtet die Zeitschrift „Der Märkische Angler“ in ihrer vierten Quartalsausgabe.

Den großen Fang hat Gestram schon 1963 mit Adelheid gemacht. Seine Frau sei genauso „angelverrückt“ wie er, erzählt Gestram begeistert. Sie lernte er damals auf einer Tanzveranstaltung kennen und bekam mit ihr zwei Töchter. Mittlerweile haben sie drei Enkelkinder.

„Edgar ist unser Welsexperte, der größte war 17 Kilogramm schwer und 1,50 Meter lang“, sagt Gestram. „Wir sind Kochtopfangler – wir verwerten und essen alles, was wir angeln.“ Er selbst sei schon 20 Mal in Norwegen gewesen. Die ganze Familie hätte sich dort zum Angeln eine Hütte mit Boot gemietet. Erst 2006 habe er aufgrund einer Einfuhrbeschränkung von 15 Kilogramm pro Person freiwillig damit aufgehört.

Statt Urlaub mache er lieber mit seiner Frau Kurztrips. Um 2 Uhr früh gehe es dann mit dem Motorboot los nach Warnemünde. 17 Uhr wären sie dann mit Dorschen, Plattfischen, Heringen und Seelachs zurück. Ansonsten habe er in seiner Freizeit „einen großen Garten, gute Kumpels, den Anglerverein“. Auch Hündin Rany, fünf Kaninchen und Hühner müssen versorgt werden.

Als Edgar Lange beim AV Löwenberg jugendliches Mitglied wurde, war Klaus Gestram schon Vorsitzender des Anglervereins. Der 76-Jährige trat dem Verein 1954 bei und ist dort seit 64 Jahren ständiges Mitglied – davon 27 Jahre im Vorstand. 22 Jahre lang engagierte er sich als erster Vorsitzender für das Leben im Dorf und die Belange der Anglerfreunde. Für seine „großartige Arbeit“ und „gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde“ schlug ihn der amtierende Vorsitzende des AV Löwenberg, Frank Ludwig, für eine Auszeichnung vor. Die Gemeinde Löwenberger Land ehrte Klaus Gestram daraufhin am 26. Juni, zusammen mit anderen ehrenamtlich tätigen Einwohnern.

Bis dahin ahnte Gestram nichts davon. „Erst hatte ich gedacht: Was soll der Quatsch? Ich helfe gern und mache meine Arbeit – da muss ich nicht im Mittelpunkt stehen.“ Dann habe er sich aber „sehr über diese Ehre gefreut“. Auf einer Ehrentafel an der Innenwand des Gemeindegebäudes wird nun sein Name stehen. Dazu gab es ein graviertes Schreibtischset und Buch mit der Chronik vom Löwenberger Land.

Seit 32 Jahren ist Gestram auch im Kreisanglerverband Gransee aktiv, verantwortlich für Sportveranstaltungen der Angler aus dem Altkreis Gransee sowie für das Kinder- und Jugendangeln in Krewelin.

Klaus Gestram angelt selbst seit seiner Jugend. „Schon mit neun Jahren“ leitete ihn sein Opa an, erzählt er. Am Lindesee hätte es Anfang der 50er Jahre noch eine Gaststätte der Familie Steinborn gegeben. An deren Steg habe Opa immer „sein Bier getrunken“ und er mit ihm zusammen angeln dürfen. Gestram war oft mit dem Großvater unterwegs. Seinen Vater lernte er erst mit 48 Jahren kennen. Zufällig sei dieser ebenfalls ein begeisterter Hobbyangler gewesen. Nach dem Schulabschluss 1957 zog es Klaus Gestram für eine Maurerlehre nach Potsdam. Er kam aber zurück. „Löwenberg ist immer mein Wohnort und meine Heimat geblieben – ich bin da nie weggezogen.“

„Löwenberger Angler sind in unserer Gemeinde eine feste Größe“, sagt der 76-Jährige. „Wenn jemand gestorben ist, haben wir früher sogar Särge mitgetragen und bei der Friedhofsarbeit ausgeholfen.“ Für ältere Einwohner schafften die Angler im Winter Meterweise Holz heran. Als Gegenwert für Arbeitseinsätze auf Rübenfeldern hat der Verein oftmals Unterstützung erfahren – die LPG half bei Karnevalsumzügen mit Fahrzeugen aus.

Dass man auch heute noch im Löwenberger Land auf die Angelfreunde des AV Löwenberg 1951 zählen kann, ist hauptsächlich Klaus Gestram zu verdanken. Er rief solidarische Aktionen – insbesondere die Zusammenarbeit mit der Gemeinde – als kontinuierliche Hilfestellung ins Leben. Mittlerweile ist der Verein auch von Dorffesten in der Umgebung nicht mehr wegzudenken. Zum Weihnachtsmarkt wird geräucherter Fisch angeboten, auf den Sommerfesten sind sie mit einem Stand vertreten und sie betreuen das Kinderangeln zum Kindertag.

1966 hat der Verein das Grundstück am Lindesee zugewiesen bekommen. Hier habe sich alles konzentriert, sagt Klaus Gestram. „Wir haben mit einer Moorecke angefangen, für die Erweiterung des Grundstücks musste die Uferlinie trocken gelegt und befestigt werden.“ Um die 70 Helfer standen damals als Vereinsmitglieder zur Verfügung. Schon ein paar Jahre später seien es 250 gewesen. Als sich der Verein Anfang der 2000er-Jahre den Grundstückskauf nicht leisten konnte, sei der Landesanglerverband „eingesprungen“, erzählt Gestram. „Jetzt zahlen wir unsere Pacht.“

Das Anglerheim hat einen großen Gemeinschaftsraum mit Küche und Kamin. Bis zu 35 Leute haben an der langen Tafel Platz, die für Weihnachtsfeiern, so manche Skatrunde oder Romméspiele zur Verfügung steht. Bei Kaffee und Kuchen „schwelgen“ hier die Älteren öfter „in Erinnerungen“, erzählt Gestram. „Wir berichten dann im Angler-Latein über unsere Fänge“, sagt er schmunzelnd.

1974 hatte sich Klaus Gestram freiwillig gemeldet, den Anglerverein zu leiten und sämtliche Veranstaltungen und notwendigen Arbeitseinsätze zu koordinieren. Diese Aufgabe übernahm er 22 Jahre lang. Als „große Ehre“ empfindet Klaus Gestram es nun, dass der Landesanglerverband Potsdam ihn vor 15 Jahren auf Lebenszeit vom Mitgliedsbeitrag befreite.

Klaus Gestram weiß, wie wichtig die Vereinspräsenz ist, und wirbt weiter für Zuwachs. Er ist immer noch im Vorstandaktiv, manche Vereinsarbeit hat er nun an nachfolgende Generationen abgegeben. Beim Vorsitzenden bleibe „in der Regel das Meiste hängen“, weil er die ganze Arbeit verteilen müsse und Kontakte mit der Gemeinde und den Anglerverbänden pflege,betont Gestram. „Aber ohne einen guten Vorstand kann auch der Vorsitzende nichts ausrichten.“

Frank Ludwig ist seit 2015 der neue Vorsitzende. Dessen Eltern, erzählt Gestram, waren schon Mitglied im AV Löwenberg. Inzwischen sei die gesamte Familie des 48-Jährigen im Anglerverein integriert. Ihm möchte Klaus Gestram „viel Durchhaltevermögen und dass er immer mit dem Herzen dabei ist, wünschen“. „Wir machen das ja alles nebenbei – da muss man schon ein bisschen verrückt sein“, sagt der Hobbyangler mit Nachdruck. Dabei steht ihm ein kleines Lachen im Gesicht. Es gäbe weiterhin viel zu tun, aber nicht bei allem müsse er mehr ganz vorne mit dabei sein, sagt Klaus Gestram. Das Angeln wird ihm ganz sicher bis ans Lebensende Freude bereiten und die Vereinsarbeit würde der Rentner wohl auch nie ganz aufgeben. Er helfe stets dort, wo er kann.