Baden für 10 Pfennig

Helmut Augustiniak

Ketzin/Havel Bei Recherchen im historischen Archiv der Stadt Ketzin/Havel wurde in der Berichterstattung des damaligen Bürgermeisters Otto Zesch zum Jahr 1893 an den Regierungspräsidenten in Potsdam unter dem Punkt „Wohlfahrtsbestrebungen“ der Vermerk gefunden, dass der „Verein für das öffentliche Wohl“ eine Badeanstalt errichtet hat. Die Badeanstalt wurde mit einem Kostenaufwand von ca. 2.000 Mark gebaut und am 20. Juli 1893 eröffnet.

Weiter führte Zesch dazu aus: „Die Preise für Benutzung der Anstalt sind durchaus mäßig; es ist zu zahlen von Personen unter 14 Jahren 5 Pfg., über 14 Jahre 10 Pfg. Es wurden in der Zeit vom 20. Juli bis um 1. September verabfolgt: 74 Jahreskarten, 1.982 Einzelbillets. Benutzt wurde die Anstalt in ca. 4.000 Fällen. Zu den Herstellungskosten der Badeanstalt hat die Stadtkasse 300 Mk. beigetragen. Für diese Leistung hat der Verein die Verpflichtung übernommen, armen Schulkindern das Baden unentgeltlich zu gestatten.“

Nach ersten Erkenntnissen befand sich die Badeanstalt am Havelufer zwischen der Fischer- und der Friedrichstraße. Sie war aus Holz erbaut und enthielt mehrere kleine Abteilungen. Sie wurde an den Schneidermeister Paul Sens für 150 Mark im Jahr verpachtet. Schon 1911 musste ein neues Bad errichtet werden, da das alte baufällig wurde. Die Errichtung übernahm die Stadt. Der Bau kostete ca. 6.600 Mark. Da er einige Quadratmeter größer ausfiel als der Alte, legte die Fischerinnung dagegen Einspruch beim Regierungspräsidenten ein. Als die Stadt den Fischern eine jährliche Entschädigung für die zu erwartenden schlechteren Fangergebnisse zahlen wollte, lehnten das die Fischer ab und verlangten eine Abfindungssumme. Darauf ging die Stadt ein, um den Bau nicht weiter zu verzögern.

Da sich der Standort der Badeanstalt aufgrund des zunehmenden Schiffsverkehrs und der fortschreitenden Verschmutzung der Havel als nicht mehr günstig erwies, suchte der Magistrat einen neuen Platz. Dieser wurde am Havelufer neben den Schmählwiesen gefunden. Das Preußische Wasserstraßenbauamt gab 1934 dazu die Genehmigung. Seit dieser Zeit befindet sich die Ketziner Badeanstalt am heutigen Friedrich-Ludwig-Jahn-Weg 31.