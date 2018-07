Autofahrer rasen vor der Polizei durch Berlin

dpa

Berlin (dpa) Wilde Verfolgungsjagden mitten durch Berlin: Ein Autofahrer hat sich am Samstag einer Polizeikontrolle entzogen und ist mit quietschenden Reifen durch Kreuzberg gerast. Fußgänger mussten zur Seite springen und Autos bremsen, um einen Unfall zu vermeiden. Der 20-Jährige wurde wenig später gefasst. Erst am Freitagabend war ein Autofahrer in Kreuzberg vor Polizisten geflohen, die ihn überprüfen wollten. Der mit Haftbefehl gesuchte mutmaßliche Drogenhändler, der bei seiner Raserfahrt mehrere Unfälle baute, war nach Polizeiangaben am Sonntagmittag weiter auf der Flucht.

Laut den Ermittlern erkannte ein Polizist den 38-Jährigen in der Blücherstraße in Kreuzberg und wollte ihn zusammen mit einem Kollegen anhalten. Der Gesuchte habe jedoch mit seinem Geländewagen den Einsatzwagen gerammt und sei davongerast. Er fuhr mehrfach bei Rot, dabei auch gegen ein haltendes Diplomatenauto, und auf den Gehweg der Spandauer Straße. Dort prallte der Wagen des Mannes gegen einen Metallpoller und riss ihn aus der Bodenplatte. Er setzte seine Fahrt fort und ließ den Wagen an der Mühlendammbrücke in Mitte stehen. Dann floh er zu Fuß.

Die beiden Polizisten erlitten einen Schock. Sie konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Der Fahrer des Diplomatenwagens und die beiden Insassen blieben unverletzt.

Bei dem Vorfall am Samstag war das Auto Polizisten in der Rudi-Dutschke-Straße Ecke Charlottenstraße unter anderem aufgefallen, weil es keinen Rückspiegel hatte und die nicht angeschnallten drei Männer darin sehr nervös wirkten. Der Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern fuhr davon. Kurz vor der Köthener Straße stieß der Wagen mit einem Polizeiauto zusammen. Der Fahrer versuchte noch zu flüchten, wurde aber von einem Polizisten geschnappt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Der 20-Jährige ließ sich demnach zunächst nicht festnehmen und musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Er und der Polizist verletzten sich dabei leicht. Laut Polizei hat der 20-Jährige keinen Führerschein, zudem sollen die Kennzeichen am Wagen gestohlen gewesen sein. Dem Mann wurde Blut abgenommen, da er möglicherweise Alkohol getrunken hatte. Seine zwei Beifahrer konnten unerkannt entkommen.