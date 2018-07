Birkenwerder wird „kluge Kommune“

Heike Weißapfel

Birkenwerder (MOZ) Mit Gebäudeautomation gegen den Klimawandel: Birkenwerder gehört als Modellkommune mit vier anderen in der Bundesrepublik zu den Gemeinden, die mithilfe der Deutschen Umwelthilfe den Energiebedarf in kommunalen Gebäuden senken wollen.

„Smart Rathaus“ („Kluges Rathaus“) nennt sich das Projekt. In Birkenwerder geht es aber nicht um das Verwaltungsgebäude, sondern um die Pestalozzi-Grundschule, den Bauhof sowie die Clara-Zetkin-Gedenkstätte. Im Zuge der Sanierung der Häuser sollen gleich intelligente Technologien für automatische Heizung, Belüftung und Beleuchtung mitverbaut werden, damit die Häuser so sparsam wie möglich bewirtschaftet werden können. Die Kommune werde dabei von der Hochschule Biberach beraten, in der es einen Lehrstuhl für Gebäude-Informationssysteme gebe, erklärt Steffen Holzmann, Projektleiter für Digitalisierung bei der Deutschen Umwelthilfe. Für die drei Gebäude werde es jeweils Planungsvorschläge samt Wirtschaftlichkeitsberechnung geben.

50 Kommunen hatten sich um die Unterstützung der Deutschen Umwelthilfe beworben. Neben Birkenwerder erfüllten mit Borkum und Steyerberg zwei kleinere und mit Wörth und Böblingen zwei größere Gemeinden die Kriterien am besten. Dabei ging es wesentlich auch um das intensive Interesse, das die Gemeinden zeigten. „Ziel ist es, anhand der Modellkommunen ein Portfolio aufzubauen, aus dem sich andere Kommunen dann bedienen können – also kein einmaliges Projekt, sondern eins, das nachgemacht werden kann“, so Holzmann. Die Ausgangslagen der Gemeinden seien deshalb bewusst unterschiedlich gewählt. In Hohen Neuendorf hatte die Deutsche Umwelthilfe im vorigen Jahr die Technik im entstehenden Rathausanbau mit einem IT-Projekt begleitet.

„Wir sind sehr froh, dass wir mit Birkenwerder eine Kommune in Hauptstadt-Nähe dabeihaben“, sagt Holzmann. Denn so strahle das Projekt umso stärker auch auf die Bundespolitik aus, ist er überzeugt.