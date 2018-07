Neuer Veranstaltungsort: Havelkanal

Patrik Rachner

Brieselang Auf zu neuen Ufern: Das traditionelle Sommerfest der Gemeinde Brieselang findet am 7. und 8. September, Freitag und Samstag, erstmals vor und auf dem Hafengelände der Sportgemeinschaft Wasserfreunde Brieselang am Havelkanal statt. Der Vorstand des Vereins hat per einstimmigem Beschluss grünes Licht für den neuen Veranstaltungsort signalisiert. Die ursprünglichen Terminschwierigkeiten sind damit ad acta gelegt.

Das Motto des Sommerfestes lautet erneut „Brieselanger für Brieselanger“. Alle Vereine, Organisationen, Chöre, Schulen und Kindertagesstätten aus dem Gemeindegebiet können sich am Samstag, 8. September, ab 14 Uhr präsentieren und auf der Bühne ihr Können bis etwa 17 Uhr unter Beweis stellen. Ohnehin soll ein umfangreiches Programm für eine heitere und entspannte Atmosphäre mit Showeinlagen und Co. sowie Live-Musik ab 19 Uhr sorgen. Auch ein DJ wird vor Ort sein. Die kleinen Besucher sollen bei Spiel und Spaß auf ihre Kosten kommen. Schon am Freitag, 7. September, sind Live-Auftritte ab 19 Uhr in Planung.

„Das Ambiente am Hafen ist hervorragend. Wir sind glücklich darüber und freuen uns, dass die Wasserfreunde Brieselang uns ihr Gelände gleich mit zur Verfügung stellen“, sagte ein zufriedener Bürgermeister Wilhelm Garn. Der Verwaltungschef hofft auf breite Resonanz. Bis zu 2.000 Besucher werden erwartet.

Ein besonderer Höhepunkt: Die MS John Franklin, das Wunderkammerschiff der Helga-Breuninger-Stiftung, wird im Hafen anlegen und kann kostenfrei besichtigt werden. Auf der Bühne des Schiffes finden ebenfalls Veranstaltungen statt, etwa eine Diskussionsrunde zum Thema „Identität mit Brieselang und dem Havelland - Wohin soll die Reise gehen?“. Das Innovationsbündnis Havelland, ein Gemeinschaftsprojekt des Landkreises Havelland und der Breuninger-Stiftung, ist davon überzeugt, „dass Neues sich nur dann entwickeln und nachhaltig umsetzen lässt, wenn man bereit ist, ausgetrampelte Pfade im Denken und Tun zu verlassen“.