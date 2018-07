Viele Unfälle im Ferienverkehr

MOZ

Oberhavel Durch den Ferienverkehr ist es am Wochenende zu zahlreichen Karambolagen auf den Autobahnen in der Region gekommen. Bei einem Unfall auf der A 10 sind am Freitag alle vier Insassen eines Peugeots verletzt worden. Der Fahrer kam gegen 9.30 Uhr wegen zu hohem Tempos im Tangentenbereich der B 96 auf die A 10 nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte mit dem Auto in die Schutzplanke. Er und die drei Mitinsassen mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens war es am Freitag und Sonnabend zu insgesamt zehn Unfällen auf den Autobahnen 10, 24 und 19 gekommen. Wie die Polizei mitteilte, handelte es sich zumeist um Auffahrunfälle. Grund war demnach oft zu geringer Sicherheitsabstand und zu hohe Geschwindigkeit. Durch die Karambolagen kam es immer wieder zu Rückstaus. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 25 500 Euro. Verletzt wurde dabei niemand.

Ein Motorradfahrer zog sich indes am Sonnabend auf der A 24 schwere Verletzungen zu. Er fuhr gegen 13.12 Uhr auf Höhe der Abfahrt Meyenburg/Putlitz offenbar zu schnell und kam zu Fall. Der 57-Jährige wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. (bk)