Kein volles Risiko für lädiertes Bein

Andrea Harwardt

Redefin (MOZ) Bewährungsprobe bestanden. Das Voltigier-Duo Diana Harwardt und Peter Künne vom RV Integration Bernau hat beim Trainingsstart bei den Landesmeisterschaften von Berlin-Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern in Redefin überzeugende Noten gesammelt. Die beiden haben damit ihre gute Form vor dem Start der Junioren-Europameisterschaften im ungarischen Kaposvar Anfang August unterstrichen.

Eigentlich sollte sich die gesamte Berlin-Brandenburger Voltigierwelt in Richtung Mecklenburg- Vorpommern auf den Weg machen. Der Gedanke, die eigenen Landesmeisterschaften mit der des Nachbarlandes zusammenzulegen, war eine tolle Idee. Sowohl der geschichtsträchtige Ort, ein hochmotiviertes Organisationsteam und nicht zuletzt sehr gute Wettkampfbedingungen hätten die Berlin-Brandenburger Landesmeisterschaften wohl deutlich realistischer gestaltet. Aber, ein Wochenende in den Ferien zerstörte diese Idee schon in der frühen Planungsphase. Die Aussicht, dass auch die Bundeskadervoltigierer hätten teilnehmen können, konnte die Tatsache, dass schon viele Voltigierer in die Ferien gefahren sind, nicht aushebeln.

So waren die rot-weißen Landesfarben von Berlin-Brandenburg in Redefin nur ganz vereinzelt anzutreffen. Ein Juniordoppel und ein Seniordoppel hatten gemeldet und ihr Startgeld doppelt vergoldet.

Für das Bernauer Junioren-Team stand nach den verletzungsbedingten Ausfall von Diana beim „Preis der Besten“ mit ihrer Beinverletzung, einer anstrengenden Rehaphase und einem speziellen Aufbautraining nun noch eine letzte Belastungsprobe vor der EM an. In enger Absprache mit der Bundestrainerin Ulla Ramge und dem Physioteam durfte sie starten, allerdings noch ohne ihren Abgang. „Wir wollen keinerlei Risiko eingehen“, so die Bundestrainerin. „Turnierroutine haben die Bernauer genug. Frühes Starten und eine zeitige Turnierform, werden auch hier belohnt. Wenn dann doch mal etwas passiert, kann das ein gut vorbereitetes Team verkraften. Ich gehe davon aus, das dieses Doppel zur EM unseren hohen Anforderungen voll entsprechen wird.“

Voltigierpferd „Sir Laulau“ und Longenführer Hendrik Falk sind ein eingespieltes Team, auf welches sich Diana und Peter blind verlassen können. Souverän galoppierte der 182 Zentimeter große Wallach auf seinem Zirkel. Die beiden Junioren, die Teil des aktuellen Bundeskaders sind, turnten eine saubere Vorstellung, die von Richterin Helma Schwarzmann mit einer Note für Technik/Ausführung von 9,4 und der Gesamtnote 8,2 bewertet wurde und den konkurrenzlosen Sieg einbrachte.