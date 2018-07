Auf der Suche nach Traum-US-Boy

Britta Gallrein

(MOZ) Mit großen Veränderungen startet der SSV Lok Bernau in die neue Basketball-Saison. Den Vorsitz hat Sebastian Weege übernommen. Gemeinsam mit Headcoach René Schilling sprach er mitüber die Pläne für die nächste ProB-Saison.

Herr Weege, Sie haben den Vorsitz von Jörg Düring übernommen. Was wollen Sie verändern im Verein?

Sebastian Weege: Der Wechsel im Vorstand ist schon ein großer Umbruch im Verein. Wir haben jetzt auch erst mal zwei Monate gebraucht, um uns einzuarbeiten. Aber wir sind da voll motiviert ran gegangen. Der Verein läuft gut und wir werden das meiste so weiter führen, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir haben uns gut entwickelt, haben jetzt 520 Mitglieder und 300 Spieler im Spielbetrieb.

Ganz wichtig für die Entwicklung des Vereins ist die Kooperation mit Alba Berlin. Läuft die weiter?

Weege: Ja, die wird weiter gehen. Ich denke, da haben beide Seiten gute Erfahrung gemacht.

Wie geht es mit den Planungen bei den 1. Herren in der ProB voran?

René Schilling: Die Planungen laufen. Das Konstantin Kovalev und Robert Kulawick bleiben, steht ja schon fest. Die Fans werden einige Gesichter wieder sehen, die sie schon kennen, aber wir werden insgesamt jünger werden.

Ab diesem Jahr darf immer nur ein Nicht-EU-Spieler auf dem Parkett stehen. Wie wirkt sich das aus?

René Schilling: Wir werden daher auch nur einen Amerikaner verpflichten. Man muss sich halt vorher klar werden, ob man jemand für die Innen- oder Außenposition sucht. Wir arbeiten beim Sichten der Kandidaten eng mit Alba zusammen. Wir wollen noch ein bisschen warten und hoffen, dass man dann später eventuell Spieler bekommt, die man vorher nicht bekommen hätte.

Bedeutet das, dass Sie sich jetzt jede Nacht hunderte Videos von amerikanischen Spielern ansehen?

Schilling: Ja, genau (lacht). Mit den Spielern, die uns interessieren, telefonieren wir dann. Da bekommt man so einen kleinen Eindruck und hofft, dass man richtig liegt, wenn man sich für jemanden entscheidet. Das ist so ein bisschen wie Glaskugellesen.

Von der Zusammenarbeit mit jungen Alba-Spielern profitieren Sie enorm. Sind die nicht manchmal enttäuscht, wenn sie „nur“ ProB in Bernau spielen dürfen?

Schilling: Nein. Bei Alba bringt man denen bei, dass es wichtig ist, eine gute Leistung auch durch Konstanz zu bestätigen. Und die Durchlässigkeit zu den Profis ist ja groß, das sehen die Spieler.

Haben die Alba-Spieler einen Sonderstatus bei euch?

Nein, gar nicht. Die bekommen bei uns nichts geschenkt.

Herr Schilling, Sie sind jetzt das sechste Jahr in Bernau. Wird das nach so einer Zeit nicht langweilig?

Gar nicht. Jedes Jahr kommt etwas Neues dazu. Erst der Aufstieg, dann die Kooperation mit Alba, man bekommt immer wieder neue, talentierte Spieler. Dazu bauen wir gerade in den Altersklassen U 9, U 10, U 11 und U 12 neue Mädchenmannschaften auf, die sehr erfolgreich sind. Außerdem ist meine Familie hier längst verwurzelt. Und irgendwann kommt die neue Sporthalle, was die Tür zur ProA wieder ganz weit aufstoßen wird.

Weitere neue Projekte?

Schilling: Es ist angedacht, eine Jugend-Bundesligamannschaft zu etablieren, aber da stehen wir noch am Anfang. Unser Ziel wäre es, wenn es ein Bernauer Junge in die ProB-Mannschaft schafft. Das ist nicht unrealistisch.

Nochmal zurück zum ersten Herrenteam. Was ist das Ziel für die nächste Saison?

Schilling: Wir sind ein talentiertes, aber sehr junges Team. Das Erreichen der Playoffs ist für uns das Ziel.

Die Pläne eines Aufstiegs in die ProA sind verworfen?

Schilling: Nein, aber man muss da auch auf dem Teppich bleiben. Rostock zum Beispiel hat einen Etat von 1,2 Millionen – da sind wir weit von entfernt.

Weege: Aber wir wollen natürlich schon gucken, ob die ProA für uns irgendwann machbar ist.

Am 13. August startet das Bernauer ProB-Basketballteam mit der Vorbereitung für die neue Saison. Das Testspiel für Saisoneröffnung ist am 15. September geplant. Der Saisonstart erfolgt für Lok Bernau am 22. September mit einem Auswärtsspiel bei den BW Sixers in Sandersdorf (Sachsen-Anhalt).