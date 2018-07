Gelungener Auftakt in Friedland

Roland Hanke

Friedland (MOZ) Strahlende Gesichter gab es am Wochenende bei den Machern vom SSV Rot-Weiß Friedland. Der Verein feierte am Sonnabend und Sonntag in den Jugend-Altersklassen einen gelungenen Auftakt bei der Premiere als Ausrichter von Deutschen Meisterschaften im Billard-Kegeln.

Am Mittwoch und Donnerstag ermitteln die Senioren 60+ ihre Deutschen Meister in der Mehrzweckhalle an der Grundschule Friedland. Der DM-Höhepunkt folgt dann von Freitag bis Sonntag mit den Damen, Herren und Junioren (bis 21 Jahre). Dort erwarten die Veranstalter täglich ein volles Haus mit rund 200 Zuschauern auf den extra errichten Tribünen in der Sporthalle.

Der sprichwörtliche Stein, der vom Herzen fällt, war nach dem ersten Wettkampf-Wochenende deutlich bei Peer Zimmermann zu hören. Der Sektionsleiter Billard beim SSV Rot-Weiß war erleichtert, dass nach der intensiven Vorbereitung der Titelkämpfe bisher alles prima geklappt hat. „Wir haben einen extrem großen Aufwand betrieben. Das war ein riesiger Kraftakt, dies alles zu bewältigen“, sagt Zimmermann, der neben seinem Vereinskollegen Karsten Radlow, Vize-Präsident Sport des Billardkegelverbandes, sowie Peter Hesse aus Cottbus, BKV-Beauftragter für Deutsche Meisterschaften, zur Turnierleitung gehört und selbst auch als Kampfrichter agiert.

Und sein Verein erntete nach den ersten beiden Tagen schon mal viel Lob für das große Engagement. „Das sind fantastische Voraussetzungen hier in Friedland. Die Halle ist super gestaltet, es herrscht eine prima Atmosphäre und das Drumherum inklusive Versorgung stimmt“, sagt BKV-Präsident Michael Dümke aus Schlepzig. „Das sind die Grundlagen für sehr gute Leistungen der Spieler.“

Und dies sollte sich auch bereits bei den Titelkämpfen der Jugend-Altersklassen bewahrheiten, in denen es viele persönliche Bestleistungen gab. In der AK 13 holte sich Alexander Schröder aus Neu Zauche den DM-Titel. Nach den jeweils 100 Stoß an den vier nagelneuen Billard-Tischen kam er auf 877 Punkte. Noch mehr Zähler erspielte der neue Deutsche Meister in der AK 15, Felix Schrobback. Der Chemnitzer kam auf 1002.

Mit Turnier- und persönlicher Bestleistung von 1041 Punkten holte sich Maximilian Gottschalk aus Rhinow den AK-17-Titel vor dem Chemnitzer Maximilian Grund (1012). In der AK 19 setzte sich Danny Herzog vom VBSF Cottbus mit 961 Zählern als Sieger durch.

Wenn am Mittwoch und Donnerstag, jeweils ab 9.30 Uhr, die Senioren ihre Besten ermitteln, dürfte es schon einen Vorgeschmack auf das Wochenende geben. Bei den über 60-Jährigen gelten der Titelverteidiger und vielfache Deutsche Meister Günter Wille vom FSV Spremberg und sein Vereinskollege Reinhard Gürbig, Meister 2016, als die großen Favoriten. Beide treten ab Freitag auch bei den Herren an. Uwe Karbe aus Falkenberg bei Bad Freienwalde will bei den Senioren ebenfalls vorn mitmischen. Aus der Region sind in der 60+ zudem unter anderem Frank Trepl (Groß Lindow) und Burkhard Lehmann (Kossenblatt) mit von der Partie. Mit der Siegerehrung wird am Donnerstag gegen 18/19 Uhr gerechnet.

Übrigens, wer nicht selbst nach Friedland fahren kann, wird bei den Ergebnissen im Internet auf der Homepage des BKV (www.bk-portal.de) fündig. Dort gibt es die Resultate unter „Einzelmeisterschaften“ sowie unter News den Link zu Live-Übertragungen von zwei Tischen.

„Besser ist es aber, sich das Geschehen live vor Ort anzuschauen, um die prima Atmosphäre in der Halle hautnah zu spüren“, sagt Friedlands Bürgermeister Thomas Hähle, der Schirmherr der Meisterschaften ist und auch jeweils die Wettbewerbe eröffnet. „Für uns als Stadt ist es eine Ehre, die Deutschen Meisterschaften hier mit ausrichten zu dürfen.“ Zugleich sei die DM auch eine logistische Herausforderung für die Beherbergungswirtschaft der Region, die bis zu einem Umkreis von 50 Kilometern ausgebucht sei.

Rund 25 000 Euro kostet die DM den SSV Rot-Weiß. „Das wäre für uns als kleiner Verein allein nicht zu stemmen. Die Stadt Friedland hat uns sehr dabei unterstützt, auch Firmen aus der Region sowie Sponsoren sind mit im Boot. Allen gehört unser Dank. Und weitere Unterstützer sind herzlich willkommen“, sagt Peer Zimmermann, der am Ende auf eine „schwarze Null“ hofft. Der SSV-Sektionsleiter wünscht sich zugleich viele Zuschauer bei den Wettkämpfen (Eintritt zwei Euro). Und er lädt alle Besucher und Friedländer zur öffentlichen „Players Night“ am Sonnabend, ab 20 Uhr, im Festzelt an der Grundschule ein. Der Eintritt kostet fünf Euro. Dabei gibt es auch Live-Musik von der Band „Gras“.