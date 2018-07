Auzeichnung für Ehrenamtler

Ingo Mikat

Falkenhagen Zum ersten Mal sollen Bürger in der Gemeinde Falkenhagen für ihr gesellschaftliches Engagement geehrt werden. Bis Juli waren in der Gemeinde sieben Vorschläge für auszuzeichnende Personen eingegangen, hieß es in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter. Die Ehrung der Vorgeschlagenen soll im Rahmen des Ernte- und Dorffestes am 15. September erfolgen.

Dann sollen die ausgewählten Ehrenamtler Urkunden erhalten und neben einem Foto auch durch die Eintragung in ein Ehrenbuch lange in Erinnerung behalten werden.