Radtour zum Mutmachen

Michael Dietrich

Angermünde (MOZ) Die Mut-Tour depressionserfahrener Menschen hat am Wochenende Station in der Uckermark gemacht. Die Teilnehmer der Tandem-Radtour machen sich selbst und anderen Mut für mehr Offenheit im Umgang mit Depressionen.In Angermünde gab es mutmachende Überraschungen.

Die sechs wackeren Radler, die am Freitagabend auf drei Tandems im strömenden Regen Angermünde erreichen, haben alle Erfahrungen mit Depression. Peter Josef aus Freiburg, Rudolf aus Wanne-Eickel, Jürgen aus Bochum, Andrea aus Bremen, Stephanie aus Darmstadt und Nora aus Konstanz sind depressionserfahren, schon ein- oder mehrere Male, immer wieder oder latent an Depressionen erkrankt.

Sie wissen, dass sie sich nicht allein von ihrer gedrückten Stimmung, Antriebslosigkeit und ihren negativen Gedanken befreien können. Der Name ihrer Tour ist dafür Programm: Mutige Teilnehmer möchten sich selbst und anderen Menschen Mut machen. Ihr Ziel ist, in einer Gesellschaft zu leben, in der sowohl betroffene als auch gesunde Personen angst- und schamfrei mit psychischen Erkrankungen umgehen können. Depression ist behandelbar, das braucht aber den ersten Schritt des Kranken, sich helfen zu lassen. Mit ihrer Tour wollen die Teilnehmer genau das erreichen.

Der frühpensionierte Lehrer Peter Josef ist 50. Mit klitschnassen Haaren steht er in der Bahnhofshalle. „Es macht schon Mut, wenn man 50 bis 70 Kilometer am Tag mit dem Tandem schafft und Leistungsfähigkeit beweisen kann“, sagt er. Die nasse Kleidung lässt seinen Körper zittern, aber er strahlt: „Wir kommen heute aus Prenzlau, waren unterwegs baden und haben eine wunderschöne Landschaft bewundert. Es ist meine vierte Tour, das macht immer wieder Spaß! Und wir müssen auf dem Tandem harmonieren, in der Gruppe mit wildfremden Menschen auskommen und auf Fremde zugehen, nach Unterkünften fragen.“ Er sagt, dass ihm die Touren immer sehr gut tun.

An der Mut-Tour 2018 beteiligen sich vier Teams auf Tandems, in Kanus oder als Wanderer auf mehreren Routen durch ganz Deutschland. Unterwegs berichten die Teilnehmer meist Journalisten über ihre Krankheit und sorgten somit schon für mehr als 2000 ermutigende Berichte über persönliche Geschichten und Beispiele für den unverkrampften Umgang mit Depression. „Es ist ganz einfach, mitzumachen. Im Internet findet jeder unter Mut-Tour alle wichtigen Informationen und vielleicht auch dazu, über seine Krankheit zu reden und sich helfen zu lassen“, wirbt Peter Josef.

Der heftige Regenguss blieb nicht die einzige Überraschung für das Team. Teilnehmer Rudolf traf auf dem Bahnhof zufällig einen guten Bekannten. Er und Jürgen Dybowski, Vorstand der Schwedter Stadtsparkasse, lagen sich in der Bahnhofshalle in den Armen. Beide haben früher im Ruhrgebiet in einem Haus gewohnt. „So klein ist die Welt“, freute sich Rudi.

Uwe Hanisch-Tornow vom Volleyballclub Angermünde ließ die Radler in der Altstadthalle übernachten.