Paradies aus Zinnien und Lilien

Fachsimpeln: Die 79-jährige Hannelore Baumann (links) im Gespräch mit einer Besucherin in ihrem Garten in Biesenthal. © Foto: Micha Winkler Berlin

Andrea Linne

Biesenthal (MOZ) Sie sind alte Hasen im Geschäft. Die offene Gartenpforte kennen Hannelore und Hans Baumann schon. „Ich brauche es nicht, aber es macht Spaß, sich auszutauschen“, erzählt die 79-jährige ehemalige Grundschullehrerin. Gemeinsam mit ihrem Mann, der schon 80 Jahre alt ist, bewirtschaftet sie mehr als 4000 Quadratmeter Fläche. „Die frische Luft tut uns gut“, erzählt der gebürtige Adorfer.

Als früherer Landschaftsbauer hat er das fachliche Rüstzeug mit nach Biesenthal gebracht. Sie hingegen kümmert sich um all die zarten Blumen, die in allen Farben und in verschiedensten Beeten ihre ganze Pracht entfalten. Von ihren Reisen, berichtet Hannelore Baumann, bringt sie gern Samen mit. „Im Botanischen Garten in Paris habe ich Zinnien abgezupft“, gibt sie zu. Das Meiste ziehen die beiden selbst und bringen es aus.

Hans Baumann liebt seine Lilien. 100 Sorten Schwert- und 140 Sorten Taglilien wachsen treppauf, treppab. Neben Sonnenhut und Lavendel machen sich Zinnien, ihr Steckenpferd, und viele andere Pflanzen breit. Auch auf die Hosta-Beete ist die Hobbygärtnerin stolz, die dekorativ und sehr wasserarm gedeihen.

Zahlreich sind die Besucher, die zum Staunen oder Fachsimpeln kommen. Sybille Hanske aus Wandlitz, nimmt sich Tipps zu trockenen Standorten mit: „Bei mir wächst einfach nichts“, sagt sie. An verschiedenen Ecken im Garten sitzen die Gäste. Flugs eilt Hannelore Baumann von einem zum anderen. Sie hat Tipps und Hinweise parat. Manchmal aber, gibt sie zu, sitzt sie in ihrem Wintergarten und freut sich einfach nur über die Pracht.