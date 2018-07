Mit Lücken erfüllte Kunst

Christina Sleziona

Chorin Vergangenes Jahr verlieh man ihr den Nachwuchsförderpreis des Landes Brandenburg, heute stellt sie ihre Gemälde in Chorin aus. Im Kloster wurde am Sonnabend die Ausstellung „Lücke im Wald“ von Christiane Bergelt eröffnet.

Seit sieben Jahren lebt die studierte Malerin in Chorin. Inspiration holt sie sich im naheliegenden Wald, dessen Eindrücke sie in ihrem neuen Atelier in Angermünde festhält. Nicht nur kleinformatig, sondern auch mit wandhohen Gemälden, die zum Entdecken einladen.

Gegenständliches findet sich in den Arbeiten von Christiane Bergelt nur selten. Allenfalls angedeutet werden ab und zu menschlich wirkende Figuren. Den persönlichen Zugang jedoch, so ist Künstlerfreundin Gesine Storck sich sicher, fände man vor allem durch die emotionale Ebene. „Die Gemälde sprechen von etwas, das sie berührt hat. Sie sprechen vom Berührtsein, die Stille darin, das Offene, Wahrnehmende, Fühlende.“

Unterstützung für die Vernissage erhielt Christiane Bergelt vom PerformaceChor für experimentellen Gesang aus Berlin, der mit kehligen Klängen, geflüsterten Worten und inbrünstigen Urlauten das akustische Pendant zur abstrakten Malerei lieferte.

Mit den abwechslungsreichen Werken aus Pastellen und intensiven Farbmischungen sollen Lücken des leeren Papiers jedoch nicht nur gefüllt werden. Es sei ein aktives Wechselspiel, meint die Künstlerin, in denen die Bilder auch neue Leerstellen, ein „Nichtschonwissen“, eröffnen.

Ein bestimmtes Ziel vor Augen habe sie bei ihren Werken jedoch nicht. Die vielen Eindrücke und Ideen fließen zunächst in schnellen Pinselstrichen auf den Untergrund, bevor anschließend die kritische Betrachtung die meiste Zeit in Anspruch nimmt. In dieser Hinsicht sei die Kunst wie Musik zu begreifen, erklärt Christiane Bergelt. „Mit meinen Mischtechniken bekommen die Gemälde einen für mich richtigen Klang“, sagt sie. „Dabei darf jedes Bild aber auch seine Dissonanzen haben. Es darf alles da sein“. (sle)

Interessierte können die Ausstellung noch bis zum 9. September täglich von 9 bis 18 Uhr besuchen. Am 18. August laden Christiane Bergelt und Gesine Storck zu einem Künstlerinnengespräch ein – ein Rundgang mit anschließender Diskussion über die Gemälde.