Ohne Abgänge und mit fünf Neuen

Roland Hanke

Erkner (MOZ) Der FV Erkner ist als erstes der Teams aus der Region auf der Fußball-Landesebene in die Vorbereitung auf die neue Saison eingestiegen. 19 Spieler konnte Trainer Heiko Schickgram zum Trainingsauftakt des Süd-Landesligisten am Freitagabend im Erich-Ring-Stadion begrüßen.

„Ich hoffe, dass wir diese Beteiligung konstant in der gesamten Saison haben“, sagte der Coach zu Beginn in einer kleinen Ansprache an die Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison der Landesliga Süd überraschend Dritter geworden war. „Wir wollen in der neuen Spielzeit diese gute Saison bestätigen. Die Fußball-WM hat es gezeigt: Mit der richtigen Einstellung und absolutem Einsatzwillen kann man vieles bewegen.“

Der Coach des FVE, der zusammen mit seinem Co-Trainer Igor Moschewitsch in die dritte Saison bei den Randberlinern geht, ist in der glücklichen Lage, dass keiner seiner bisherigen Spieler das Team verlassen hat. Und zudem kann er sich bisher über fünf Neuzugänge freuen.

Stürmer Paul Röwer (23), der in seiner Jugend schon mal in Erkner spielte (2006 bis 2008), kam von Brandenburgligist Union Klosterfelder. Der frühere Bundesliga-Profi von Energie Cottbus hat in der vorigen Saison sieben Tore für die Barnimer erzielt. „Paul hat in der Vergangenheit gezeigt, dass er den Unterschied ausmachen kann. Und solch ein Stoß-Stürmer hat uns bislang gefehlt“, erklärt Schickgram. Er hofft zugleich, dass sich das bisherige Manko Chancenverwertung beim FVE nun bessert.

Neu im Team sind auch der offensive Mittelfeldspieler Christopher Schwarz (SSV Köpenick-Oberspree, Kreisliga A Berlin), die Torleute Marvin Drechsler (FVE II, Ostbrandenburgliga) und Marco Schlausch (Storkower SC, Landesklasse Ost) sowie Mittelfeldmann Niclas Mertens aus der eigenen A-Jugend, der in der vorigen Saison bereits in der Ersten ausgeholfen hatte. „Ich will noch mal oben angreifen“, sagt Keeper Schlausch, der jetzt in Erkner wohnt – nur fünf Minuten vom Stadion entfernt.

Insgesamt sechs Testspiele stehen für die Erkneraner in der Vorbereitung an. Los geht es am Donnerstag, 19 Uhr, daheim gegen den Grünauer BC, gefolgt am Sonnabend, ab 14 Uhr, von der Auswärtspartie beim Adlershofer BC (beide Bezirksliga Berlin). Am 28. Juli (Anpfiff 13 Uhr) kommt Oberligist FC Strausberg nach Erkner. Das Wochenende darauf absolviert der FVE ein Trainingslager im heimischen Ring-Stadion, mit einem Testspiel am 5. August, ab 14.30 Uhr, gegen den Berliner Landesligisten Eintracht Mahlsdorf II. Sechs Tage später geht es zu Brandenburgliga-Aufsteiger Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf (13 Uhr), zum Abschluss kommt Nord-Landesligist Grün-Weiss Ahrensfelde am 15. August (19 Uhr) nach Erkner.