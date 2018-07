Verirren auf 20 000 Quadratmetern

Elke Lang

Storkow Am Sonnabend, traditionell um 11 Uhr, wurde das Band durchschnitten, um das 11. Maislabyrinth im MitMachPark Irrlandia zu eröffnen. Neben dem Spaß am Verirren laden wieder acht Wissensstationen mit Fragen zur Region und Landwirtschaft ein, sich an einem Gewinnspiel mit attraktiven Preisen zu beteiligen.

Zu dem feierlichen Akt, den der Geschäftsführer des Trägervereins Lollypop, Matthias Beier, mit verletztem Fuß von einem rollenden Untersatz aus moderierte, war Ellen Rußig vom Tourismusverband Seenland Oder-Spree gekommen. Sie hatte nicht schlecht gestaunt, dass trotz der langen Trockenperiode der Eröffnungstermin eingehalten werden konnte, denn „nicht nur die Menschen hatten es bei der Hitze schwer, sondern auch die Pflanzen“, weiß sie. Wie Jeanette Gärtner vom Leitungsteam des Agrarunternehmens Berghof in Rieplos erzählte, stünde der Mais, den sie für das Labyrinth dichter als sonst üblich angebaut haben, nicht so gut, wenn nicht Lollypop so fleißig gewässert hätte.

In ihren Dank stimmte auch Ellen Rußig ein. „Ich stehe immer für Leute, die etwas mit Enthusiasmus und Liebe machen. Es gibt zwar immer wieder bürokratische Hürden, aber die konnten letztendlich gemeistert werden“, sagte sie. Als Geschäftsführerin des Tourismusverbands hat sie den Überblick und freut sich: „Irrlandia ist eine der besucherstärksten Einrichtungen in der gesamten Reiseregion Seenland Oder-Spree.“ Getoppt würde er nur noch von den Erlebnisbädern. Andreas Gordalla, der Tourismus-Manager der Stadt Storkow, hat erkannt, dass das nicht von selbst kommt, und lobt: „Es ist schon beeindruckend, wie jedes Jahr die Besucherzahl steigt. Im letzten Jahr waren 85 000 Gäste hier. Aber dem MitMachPark Irrlandia gehen nie die Ideen aus, und er ist damit eine große Bereicherung in unserer wunderbaren Region.“ Neben dem „Ganzkörperscanner“ ist in diesem Jahr neu ein Brennnesselbeet ausdrücklich „zum Anfassen“ dazugekommen. „Durch das 20 000 Quadratmeter großes Maisfeld mit Tausenden Maispflanzen führen nach einem neuen geheimnisvollen Plan etwa 1500 verschlungene Wegmeter im Zickzack, im Kreis und in Sackgassen mannigfach in die Irre“, erklärte die Vereinsvorsitzende von Lollypop, Evelin Beier, bevor der Zutritt freigegeben wurde. „Mittendrin und gut versteckt sind acht Stempelstationen zu finden und beim Maisquiz acht Fragen zur Region und zur Landwirtschaft sowie eine Schätzfrage zu beantworten.“ Wie immer winken den Gewinnern attraktive Preise. Die Hauptpreise sind Übernachtungen für zwei bis bis vier Personen in Bischofsmais im Bayerischen Wald, im Harz in 1141 Metern Höhe im „Brockenhotel“, im Ferienappartement „Auf den Dünen“ in Karlshagen auf Usedom und auf dem Erlebnishof Fischerei Köllnitz in Groß Schauen.

Der Rieploser Landwirtschaftsbetrieb legt jedes Jahr das Maislabyrinth an. „Wir verwerten alles“, sagte Jeanette Gärtner.