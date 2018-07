Zahl der Rechtsextremisten in LOS gestiegen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Im Landkreis Oder-Spree gibt es ein Potenzial von 70 gewaltbereiten Rechtsextremisten. Die Zahl rechtsextremer Personen ist im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2016 um 16 auf 100 gestiegen. Derweil sind die Fälle politisch motivierter Gewalt von Rechtsextremen rückläufig.

In Fürstenwalde steuert im August des vergangenen Jahres ein 37-Jähriger sein Auto auf einen Flüchtling zu. Der Kenianer kann ausweichen, zieht sich dabei aber Schnittwunden zu. Der Täter nimmt schließlich eine Metallstange und prügelt auf den Flüchtling ein. Später gibt der Täter bei der Polizei zu Protokoll: „Ausländer gehören nicht hierher und sollen dies auch spüren, die Kanaken.“ Schon in Mai 2017 sind in Eisenhüttenstadt drei schwarz vermummte Männer mit einer brennenden Fackel auf eine Grünfläche gelaufen und beschimpfen dort einen minderjährigen Flüchtling als „scheiß Ausländer“.

Das sind zwei Fälle, die der Verfassungsschutz des Landes in seinem Bericht für das Jahr 2017, der jüngst erschienen ist, als Beispiel für Straf- und Gewalttaten gegen Asylbewerber aufgelistet hat. Insgesamt 78 Fälle, die dem Bereich „Politisch motivierter Kriminalität rechts“ zuzuordnen sind, registrierte der Verfassungsschutz im vergangenen Jahr für den Landkreis Oder-Spree. Das ist auch das Niveau der Vorjahre. Lediglich 2016 waren die Fallzahlen deutlich auf 109 gestiegen.

Der Verein Opferperspektive, der speziell die rechten Gewalttaten auflistet, hat für 2017 im Landkreis Oder-Spree neun Fälle erfasst, betont aber, dass das nur die Fälle seien, die dem Verein bekannt würden. Der Landkreis sei damit kein Schwerpunkt rechter Gewalt, sagt Berater Joschka Fröschner, der Opfer dieser Gewalt berät. Anders sieht es zum Beispiel in Cottbus aus, wo allein im vergangenen Jahr 32 Fälle gezählt wurden.

Inwieweit es im Landkreis Oder-Spree eine rechtsextreme Szene gibt, kann Joschka Fröschner nicht einschätzen. Der Verfassungsschutz sieht das Potenzial gewaltbereiter Rechtsextremisten im Landkreis Oder-Spree bei 70 Personen. Etwas größer ist das Potenzial rechtsextremer Personen, das der Verfassungsschutz mit 100 angibt, eine Steigerung um 16 Personen im Vergleich zu 2016.

Allerdings scheint der Organisationsgrad nicht ausgeprägt zu sein. Zumindest in Oder-Spree gibt es keine Ableger von rechtsextremistischen Organisationen wie Kameradschaften oder „Freien Kräften“ . Auch ist keine nur auf den Landkreis beschränkte Organisation vorhanden. Lediglich die NPD, die mit zwei Mandatsträgern im Kreistag vertreten ist, ist aktiv. Allerdings verfing beim Wahlkampf für den Bundestag die scharfe Rhetorik, die zum Beispiel die Vorsitzende des Kreisverbandes Oderland (dazu gehört auch die Stadt Frankfurt), Manuela Kokott, bei Demonstrationen äußerte, nicht. „Wie andernorts konnte die NPD auch hier nicht von der Flüchtlingskrise profitieren“, heißt es im Verfassungsschutzbericht. Bei der Bundestagswahl lag der Zweitstimmenanteil in Oder-Spree bei 1,2 Prozent. Der Verfassungsschutz beobachtet derweil, dass Manuela Kokott als führende Aktivistin der NPD Brandenburg, „die regionale Vernetzung zwischen NPD, anderen rechtsextremistischen Parteien sowie den weitgehend umstrukturierten Personenpotenzial“ vorantreibt, wie es im Verfassungsschutzbericht heißt.

Derweil verfängt rechtsextremes Gedankengut auch bei Schülern. So habe ein Lehrer in Müllrose auf eine von Schülern genutzte WhatsApp-gruppe mit dem Namen „Waffen SS“ und einem Hakenkreuz als Profilbild aufmerksam gemacht. Im Chatverlauf konnten unter anderem Hakenkreuze, Begrüßungen mit „Sieg heil“ und Fotos von Adolf Hitler festgestellt werden.