Heiße Stunts und schwere Trucks

Marion Thomas

Gosen Wilde Verfolgungsjagden, quietschende Reifen, Drehungen um 180 Grad, fahren auf zwei Rädern – das fasziniert immer wieder in heißen Action-Streifen. Bei der Tornado Stuntman Show in Gosen konnten die Gäste all das am Wochenende live erleben.

„Stuntmen sind kaum mehr gefragt“, sagt Peter White und hebt bedauernd die Schultern. „Heute wird im Film alles per Computer animiert.“ Er tritt jede Woche in seiner Stunt-Show als Cheffahrer auf, während sein Vater Toni Richard einst sogar James Bond 007 doubelte. Dennoch blickt er nicht wehmütig auf dessen Meriten. „In unserer Show zeige ich mein Können und erlebe die Reaktion des Publikums.“ Das sei ein wunderbares Gefühl, auch wenn der Stunt mal nicht beim ersten Mal funktioniere.

Peter White ist mit Autos und Motorrädern groß geworden, saß als Achtjähriger auf einem Krad und zeigte erste Tricks. „Ich habe alles von meinem Vater gelernt, der an der Kaskadeurschule Toulouse ausgebildet wurde“, erzählt der inzwischen 28-Jährige. Doch die Angst fahre immer mit, bekennt er. Das müsse auch sein, sonst schlichen sich Routine oder Leichtsinn ein. „Der kleinste Fehler hat schlimme Folgen“, sagt er und verweist auf Narben und Knochenbrüche, die er erleiden musste. Seit 1980 tourt die Familie durch Europa.

In Gosen mussten Peter White und sein Team ein wenig improvisieren, der Parkplatz am Müggelpark war etwas eng, dennoch liefen die Stunts wie am Schnürchen, begeisterten vor allem die jungen Fans. Der schwierigste Stunt sei immer wieder das Fahren auf zwei Rädern, sagt White, wobei er sogar einen geschlossenen Kreis zieht und bis zum Stillstand balanciert. Der Aufforderung, ihn dabei im Auto zu begleiten, kamen die Zuschauer nur zögerlich nach. Jessica Buder aus Hangelsberg fasste sich ein Herz und stieg mit ins Auto. „Erst hatte ich etwas Angst, doch dann hat es riesig Spaß gemacht“, sagt sie danach.

Andy Bitte aus Schöneiche ist mit seiner Familie gekommen. „Wir sind von Autos begeistert und freuen uns, dass hier mal was los ist“, erzählt der dreifache Familienvater. Sohn Justin haben es vor allem die Monstertrucks angetan: „Cool, wenn die über alte Autos fahren und diese schrotten.“ Auch Familie Pauli ist wegen der Kinder gekommen: „Wir sind erst vor zwei Wochen nach Gosen gezogen“, erzählt Mama Steffi, „so erleben wir gleich etwas Besonderes.“ Doch sie ist ein wenig traurig, dass die Show so viele Pausen hat. „Versprochen waren 90 Minuten, doch es hat später angefangen, dann noch eine große Pause, für die Kinder ganz schön lang in praller Sonne.“ Und sie gesteht, dass es für ihre vierköpfige Familie ein teures Vergnügen sei, da zum Eintritt noch Eis und Getränke kämen. „Aber die Show gefällt mir sehr gut“, sagt sie. Sohn Hannes hat das fliegende Motorrad gut gefallen – und „natürlich die Monstertrucks, die sind das Allerbeste.