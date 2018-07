Keramik-Ausstellung zeigt Facetten des Oderbruchs

Josefine Jahn

Letschin (MOZ) Es sei ihr schon lange ein Anliegen gewesen, sich diesem Teil der Geschichte des Oderbruchs künstlerisch zu widmen: Ein Teil der am Sonnabend eröffneten Ausstellung mit Keramik von Katrin Heinrich in den Letschiner Heimatstuben erinnert an die Schlachten, die zum Ende des Zweiten Weltkrieges an der Oder geführt wurden, bei denen etliche Soldaten der sowjetischen und deutschen Streitkräfte ihr Leben verloren. „Oderland ist abgebrannt“ nennt sie die tellerförmigen Exponate, auf denen Neulwin, Zelliner Loose, Kienitz und die vielen anderen Orte eingestempelt und gebrannt wurden, an denen noch bis heute Gefallene geborgen werden. Auch als Reminiszenz an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberstätte hat sie dem Teil der Ausstellung jenen Titel gegeben, da der Verein einst mit demselben eine Wanderausstellung betitelte. Auch an die schweren Bedingungen der ersten Siedlergenerationen, die das Oderbruch trocken legten, will die Künstlerin erinnern.

Der Gesamttitel der Ausstellung, „Flaches Land und 180° Himmel“, sei Katrin Heinrich von Beginn an klar gewesen. „So beschreibe ich Freunden immer das Oderbruch“, sagt sie auf der Vernissage. Als sie im April 1985 zum ersten Mal diesen Landstrich betrat, habe sie sich sofort zu Hause gefühlt, verrät sie den Besuchern. Auch heitere Stücke sind in dem Ausstellungsraum zu sehen. Etwa Geschirr mit dem für die Keramikerin typischen Oderbruch-Motiv, auf dem Sonne und Wolken gleichermaßen Platz finden wie Sträucher, Häuser und Traktoren.

Einflüsse aus der Zeit, die Katrin Heinrich in Lateinamerika verbracht hat, zeichnen sich auf Einzelstücken von Schalen ab, die mit einer Farbenpracht ausgestattet und teilweise mit Gold verziert wurden. In Peru war die Künstlerin einige Jahre als Beraterin und Lehrbeauftragte für Handwerk und Industrie tätig.

Edgar Petrick, Leiter der Letschiner Heimatstuben, begrüßte die Gäste und dankte Katrin Heinrich für die Ausstellung. Das Töpfern sei eng mit dem Oderbruch verbunden und eine Bereicherung für das kulturell-historische Erbe dieses Landstrichs, so Petrick. Kulturell begleitet wurde die Vernissage am Sonnabend durch Musikeinlagen. Auf dem Keyboard spielte die 14-jährige Nermine aus Letschin ein Lied des britischen Musikers Ed Sheeran, die Titelmelodie zum Film „Fluch der Karibik“ und den Flohwalzer.

„Flaches Land und 180° Himmel“, Keramik von Katrin Heinrich in den Heimatstuben Letschin, noch bis 2. September