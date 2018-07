Lauschend durch die Stadt

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Wie hört sich die Stadt an? Was nimmt das Ohr wahr, wenn sich andere bewegen, Vögel zwitschern oder ein Bagger gräbt? Dieser Frage gingen Teilnehmer eines Workshops nach, den Galerieleiterin Ann-Kathrin Rudorf und der Künstler Vincent Chomaz am Freitag angeboten haben.

Begleitend zur aktuellen Ausstellung „Irregular movements“ (unregelmäßige Bewegungen), die von Vincent Chomaz, Robert Tschöke und Katie Armstrong in der Galerie Bernau ausgestaltet wird, ging es um Wahrnehmung, bewusstes Hören und sich in Bewegung setzen.

Die Gruppe ist klein, dafür aber sehr rege. In einer Anlernstunde lässt Chomaz, der Jahrgang 1981 ist, den Zuhörern freien Lauf. Er spielt Bänder ein, die bei den Teilnehmern sehr unterschiedliche Assoziationen auslösen. Schnell wird aber auch klar, dass jeder anders hört, eigene Erfahrungen einbringt und verschieden geschult ist.

Damaris Otto, die mit ihren Kindern Ariane und Naftalin dabei ist, übt sich gern im Lauschen. „Wir lieben es, auf dem Bahnhof in Biesenthal zu sitzen, wenn Züge einfahren“, erzählt die Bernauerin. Auch während des Nachmittags wird schnell deutlich, dass die Frau ein feines, geschultes Gehör besitzt. Während der sechsjährige Naftalin vor allem seiner Fantasie freien Lauf lässt, bringt Tochter Ariane besondere Zwischentöne herein. „Es strengt mich an, mich so zu konzentrieren“, gibt die Gymnasiastin unumwunden zu. Schließlich hat sie Ferien und will sich erholen. Doch dann zieht sie konsequent mit.

Es geht hinaus in die Stadt. An verschiedenen Stationen macht Chomaz mit der Gruppe, der auch Galerieleiterin Ann-Kathrin Rudorf angehört, dann Halt. Ausgestattet mit Papierbögen, Klemmmappen und Bleistiften wird gelauscht. Ob unweit der Baustelle am Rathaus oder an der ruhigeren Stadtmauer - sehr unterschiedlich sind die gehörten Signale und Zeichen. Nach etwa sechs Minuten pro Station tauschen sich die Teilnehmer aus. Die Ergebnisse machen Spaß, bringen zum Schmunzeln, aber auch zum Nachdenken. Viele Geräusche ziehen einfach alltäglich am Ohr vorbei, feine Nuancen gehen unter im Lärm der Fahrzeuge und Baustellen. Dann klingt doch etwas nach, bleibt ein feiner Ton hängen, Schrilles im Gedächtnis. Sich zu bewegen, um Höhen, Tiefen, Ferne oder Nähe, Lautes oder Leises zu unterscheiden, macht auch Spaß.

Naftalin mit dem flotten Hütchen ist vorwitzig. Er höre sehr gut, gibt der Eleve, der bald zur Schule kommt, klar an. Das wird sich wohl zeigen, wenn er die erste Klasse besucht.

Chomaz ist nicht grundlos zum Hörspaziergang aufgebrochen. Er hat sich mit der Soundforscherin Hildegard Westerkamp beschäftigt, in seinen Werken Bewegung, Transformation und Stillstand untersucht. „Was hören Sie? Das ist doch eine interessante Frage“, gibt der Franzose an.

Bis zum 27. Juli ist die Ausstellung noch zu sehen.