Filme und Musik

Marco Marschall

Eberswalde „Purpur“ ist der Titel einer Film- und Musikfestwoche im Forstbotanischen Garten. Sie beginnt am kommenden Sonntag, 17 Uhr, mit einem Konzert der Bluesband „Trixie and the Trainwrecks“. Am darauffolgenden Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag wird das Ambiente fürs Freiluftkino genutzt. Gezeigt werden die Filme „Leaning to the Wind“, „Transit“, „Die andere Seite der Hoffnung“ und „Western“. Donnerstag ist noch einmal Musik geplant.

Film-Tickets gibt es an der Abendkasse, Konzertkarten auch im Vorverkauf. Mehr Informationen auf www.mescal.de