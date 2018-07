Kräuter und Kommunikation

Thomas Berger

Buckow Im evangelischen Seniorenzentrum Buckow wurde am Sonnabend Gartenfest gefeiert. Mit einem Kinderzirkus, vor allem aber mit Annegret Huth. Die Landschaftsplanerin mit gartentherapeutischer Weiterbildung ist bereits seit mehreren Monaten 14-täglich freitags in der Einrichtung im Einsatz.

Beim Rundgang wurde gezeigt, was schon bei diesen Treffen entstanden ist. Blumen und Kräuter sind ausgesät, Reisigbesen ebenso gefertigt worden wie grünende „Trauminseln“, ein Insektenhotel ist noch in Arbeit. Einrichtungsleiter Gert Krage, der mit Fördermitteln binnen zwei Jahren einen Therapiegarten schaffen möchte, hat schon mal zwei mobile Hochbeete besorgt, an die man dank Schräge auch im Rollstuhl zu Bepflanzung und Pflege herankommt.

Am Ende wurde mit Petersilie, Schnittlauch, Zitronenthymian und mehr aus eigener Ernte gemeinsam Kräuterquark gemacht. Viele der Senioren hatten früher einen großen Garten oder waren in der Landwirtschaft tätig. Die Gartentherapie, in Gruppe oder einzeln, weckt Erinnerungen, fordert Talente ab, trainiert die Feinmotorik und sorgt auch für Gesprächsstoff, kurbelt die Kommunikation an. (bg)