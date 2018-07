Grün-rosa Kruschel trifft Bunten Hering

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Noa Werner Rosenkranz war ganz angetan von Kruschel, dem grün-rosa Zeitungsmonster. „Ich mag große Dinos“, erklärte der Dreijährige, nachdem Mama Franziska Wildau ein Foto mit dem Maskottchen der neuen MOZ-Kinderzeitung gemacht hatte.

Am Sonnabend und Sonntag schlenderte das Zeitungsmonster stundenlang über das Stadtfest, ließ sich von den Kindern knuddeln, knuffen und fotografieren. Auch am MOZ-Familiencafé zwischen Rathausplatz und Bischofstraße zog Kruschel die Blicke auf sich. Passend zum Kinder-Gedeck gab es einen Trinkbecher im Zeitungsmonster-Design. Und natürlich ein Musterexemplar der Kinderzeitung, die nach den Sommerferien jeweils sonnabends den Jüngsten aktuelle Nachrichten und viel Wissenswertes aus der Region und der ganzen Welt erklärt.

Die erwachsenen Gäste an der MOZ-Kaffeetafel gingen natürlich nicht leer aus. Sie bekamen den Kaffee auch diesmal in einer exklusiven Glastasse zum Hansestadtfest ausgeschenkt. Während vor dem Eingang Erinnerungsfotos geschossen werden konnten und sich ein Glücksrad drehte, bildeten sich im Zelt an der Kuchentheke insbesondere an den beiden Festnachmittagen schnell lange Schlangen. Versorgt mit Kirschstreusel und Käsekuchen suchten sich viele ein schattiges Plätzchen am Anfang der Wunschbaumallee, um vom Festtrubel durchzuschnaufen. „Das Kaffeegedeck kommt wieder gut bei den Besuchern an“, berichtete Anja Boldt vom Vertriebsmarketing des Märkischen Medienhauses.

Natürlich machten auch die Teilnehmer der Tour de MOZ-Etappe am Sonnabend Station am Familiencafé. Anja Boldt hatte extra drei Tische freigehalten. Für die älteste unter ihnen, Charlotte Henze, gab es eine besondere Überraschung: eine große Schwarzwälder-Kirsch-Torte. Schließlich feierte die Strausbergerin und treue Tour-Teilnehmerin ihren 90. Geburtstag (siehe nebenstehenden Text).

Auch Franziska Wildau überlegte, noch mit Noa im Familiencafé vorbeizuschauen. Das Hansestadtfest gefiel ihnen gut. „Wir wohnen in Zeschdorf bei Seelow und kommen eigentlich jedes Jahr hierher.“ Bereits am Freitag hätten sie zur Spider Murphy Gang getanzt. „Die Stimmung war einfach super“. Jetzt seien die Kinder dran.(thg)