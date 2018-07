35.000 Fans feiern ersten Schlagerhammer

Andreas Wendt

Hoppegarten (MOZ) Zehntausende Schlagerfans haben sich am vergangenen Wochenende auf der Galopprennbahn Hoppegarten (Märkisch-Oderland) beim Schlagerhammer von radio B2 vergnügt. Der Sender hatte erstmals zwei Tage lang Künstler von Rang und Namen auf die Bühne geholt und allein am Sonnabend mit Sängern wie Semino Rossi, Beatrice Egli und Howard Carpendale nach eigenen Angaben 20 000 Besucher angelockt – am Sonntag sind es noch einmal gut 10 000 Fans.

Claudia aus Bernau (Barnim) ist mit Freund und Bekannten angereist, um vor allem einen zu sehen: Ex-Modern-Talking-Sänger Thomas Anders, der im kommenden Jahr sein 50-jähriges Bühnenjubiläum feiert und kurz vor seinem Urlaub in seiner Wahlheimat Ibiza im brandenburgischen Hoppegarten auch die Modern-Talking-Fans auf ihre Kosten kommen lässt. „Aber eigentlich sind seine neuen Lieder viel schöner“, sagt die Frau aus Bernau. Anders schwärmt von Berlin, jener Stadt, in der das Leben pulsiere und in der er lange gelebt habe, kann aber auch Brandenburg viel abgewinnen. „Einer meiner Musiker ist in Falkensee zu Hause, und er legt immer Wert darauf, aus Brandenburg zu kommen“, sagt Anders hinter der Bühne. Während er beim Schlagerhammer am Sonnabend seine Fans in Ekstase versetzt, sitzt seine Frau in Hamburg bei Helene Fischer im Publikum. „Als sie die Karten gekauft hat, war noch nicht klar, dass ich hier auftrete. Aber ich wäre da eh falsch am Platz in ihrer Mädelsrunde“, lacht er.

Die Namen derjenigen, die sich unterbrochen von den Anmoderationen durch Inka Bause und Wolfgang Lippert an beiden Tagen das Mikrofon in die Hand geben, liest sich wie das „Who is Who“ der Schlagerbranche: Jürgen Drews, der am Sonntag für sein Lebenswerk geehrt wird, Heintje, der mit seinem Klassiker „Mama“ vor allem das ältere Publikum zu Tränen rührt, Maite Kelly, Vanessa Mai, Michelle und Achim Petry.

Herbert steht mit zwei weiteren Kollegen hinter der Bühne und ist am Sonnabendabend den Schlagersternchen ganz nah. Er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Herbert ist Taxifahrer, und am Flughafen Berlin-Tegel hat er mit seinen Kollegen die Hermes House Band eingeladen, erst zum Hotel in Grünau und dann nach Hoppegarten gefahren.

Nun steht er keine fünf Meter vom Bühnenaufgang entfernt und zückt immer wieder das Handy zum Fotografieren, wenn Thomas Anders, Beatrice Egli und Howard Carpendale auf ihren Auftritt warten. „Das ist genau mein Geschmack“, schwärmt er und zündet sich vor Aufregung eine Zigarette nach der anderen an. Bis 23 Uhr müssen er und seine Kollegen ausharren und die Musiker der Hermes House Band wieder zurück ins Hotel kutschieren. „Schöner kann für mich ein Arbeitstag als Taxifahrer nicht sein.“

Auch mit Semino Rossi nimmt er Tuchfühlung auf und hört, wie der in Österreich lebende Argentinier den Journalisten erzählt, dass er gerade aus seinem Heimatland kommt, wo er mit privatem Kapital in einem Dorf mit 363 Menschen mitten im Dschungel eine Schule für 180 000 Dollar, eine Klinik und Lebensmittel finanziert hat und jetzt dort als „Moroti“ – als weißer Vogel – verehrt wird.

Verehrt werden in Hoppegarten am Sonnabend und Sonntag vor allem jene, die mit zumeist gängigen Schlagern für ausgelassene Stimmung sorgen. Als die Bernauerin Claudia am Sonnabend nach dem letzten Song von Thomas Anders glücklich und zufrieden nach Hause fährt, ist für sie klar: Sonntag geht es noch einmal mit ihrer Tochter nach Hoppegarten – sie könnte ja etwas verpassen.