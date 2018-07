Glienicker feiern ihr Viadukt

Elke Lang

Glienicke „So groß war unser Dorffest noch nie“, begeisterte sich am Sonnabend Daniel Weber, der Vorsitzende des Dorfvereins Glienicke e. V., der erst am 5. Januar gegründet worden war. „Als Verein können wir viele Sachen verwirklichen, die schon immer in unseren Hinterköpfen waren, denn jetzt sind viele Aktivitäten mit Jung und Alt vereint.“ Waren ursprünglich nur die Fastnachtsleute diejenigen, welche Feste veranstaltet hatten, gehören schon seit einigen Jahren unter der organisatorischen Leitung von Daniel Weber und Mario Kiesow die Freiwillige Feuerwehr und der Jugendclub dazu. Insgesamt sind es um die 50 Mitglieder.

Dazu kommen noch die Landfrauen, die über zwanzig Kuchen gebacken haben. Einer davon, der von Stefanie Fröhlich, war ein ganz besonderer, denn es befand sich auf ihm die Nachbildung des Glienicker Viadukts in Marzipan darauf. Das hatte seinen guten Grund, wurde doch mit dem Dorffest der 120. Jahrestag Viadukt Glienicke gefeiert. Die verschiedensten Fahrzeuge vom Feuerwehrauto bis zum Trecker leisteten Shuttle-Dienst zu diesem Bauwerk, das in der Region einzigartig ist. Vor Ort war Peter Hoppe zugegen, der zusammen mit Ehefrau Marion sowie Philipp Krause und Kai Lehmann von der Freiwilligen Feuerwehr mit Hilfestellungen beim Weg sowie mit Informationen aufwartete.

Auch der Ur-Glienicker Adolf Rode stand bereit. Sein Großvater hatte 1897/98 die Brücke mit aufgebaut, und er selbst hatte als Sechsjähriger noch miterlebt, wie die Leute das Tal mit dem Blabbergraben zu Fuß durchqueren mussten, da die Brücke von 1946 bis 1949 zerstört war. Höhepunkt am Viadukt war das Konzert des Saarower Frauenchores. Viele hatten sich schon lange vor Beginn einen Platz auf den Bänken gesichert. Die Glienickerin Monika Wolfram, die mit Heidi Schlefendorf aus Berlin gekommen war, gehörte dazu. „Es ist so wunderbar, der ganze Festplatz ist voll, es gab wunderbaren Kaffee und Kuchen, und wir konnten nette Bekannte treffen“, plauderten sie wartend.