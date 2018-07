Ausgelassen feiern und spielen unter dem Storchennest

Josefine Jahn

Sophienthal (MOZ) Auch wenn der Regen Ende der vergangenen Woche lange überfällig war, sah Ortsvorsteher Botmer Mischke noch am Donnerstagabend das Sommerfest gefährdet. Hätte es weiter geregnet, wäre die Festwiese unter dem Storchennest wohl zu durchweicht gewesen. Abgesehen von ein paar Tropfen, die noch am Freitagababend fielen, als das Fest mit einer Tanzveranstaltung anfing, hat es Petrus gut mit den Sophienthalern gemeint.

So konnten sich die Oktoberfest-Spitzbuben über Gäste freuen, die zu ihrer Neuzeller Blasmusik auf die Tanzfläche kamen. Die Musiker wurden bereits zum dritten Mal auf das Sommerfest eingeladen, haben auf anderen Veranstaltungen überzeugt. Neben den Blasmusikern sorgte abends DJ Flocki für Tanzstimmung. Für die kleinen Besucher gab es eine Hüpfburg und eine Bastelstrecke, die von Corinna Roder betreut wurde. Auch auf einer Sommer-Kegelbahn konnten sich Jung und Alt ausprobieren.

Seine Begrüßung nutzte Botmer Mischke neben dem Dank an alle Fest-Helfer auch zur Kritik. „Im Rahmen der Abstufung der L335 in eine Gemeindestraße ist die Deckschicht Richtung Letschin erneuert worden. Wenn ich den Aussagen unserer Stammtisch-Gäste im Sophienthaler Hof Glauben schenken darf, ist die Straße nicht mehr befahrbar“, sagte der Ortsvorsteher. Positiv hob er hervor, dass es zur Standortsuche des Mobilfunkanbieters Vodafone in der Gemarkung Gespräche gibt. Mischkes großer Dank galt den Feuerwehrleuten, die in der zurückliegenden Trockenperiode mehrmals zu Einsätzen ausgerückt waren.

Auch den Eheleuten Sybille und Christian Rothmann dankte Mischke. „Es gibt wohl kein blaues Fahrrad, das nicht die Farbnuance seiner Handschrift beinhaltet. Beide engagieren sich seit mehr als einem Jahrzehnt in und für unseren Ort“, lobte er. Rothmanns haben ihre Idee verwirklicht, blau bemalte Räder in Vorgärten mit Blumenschmuck zu verzieren. Sybille Rothmann hat sich darüber hinaus mit der Weiterverwertung ausgedienter Tetrapack-Hüllen zu chicen Tragetaschen einen Namen gemacht. Auch auf dem diesjährigen Sommerfest konnten Gäste Exemplare erstehen. „Genau so stelle ich mir in meinen Träumen Neukolonisten vor“, sagte das Ortsoberhaupt anerkennend. Übrigens gab Familie Storch auf das Geschehen unter ihrem Nest gut acht.