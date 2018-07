Polens kleiner Jurassic Park

Doris Steinkraus

Nowiny Wielkie (MOZ) Man muss nicht bis nach Dresden fahren, um Urzeitriesen zu begegnen. In dem kleinen polnischen Ort Nowiny Wielkie kann man allen Sauerier-Arten begegnen. Etwa 40 Kilometer von Küstrin in Richtung Witnica (Vietz) entfernt, erreicht man das grüne Areal. Das geht sogar per Fahrrad. Denn von Kostrzyn aus führt ein breiter Radweg in das Urzeit-Paradies.

2007 hatte Krzysztof Kuchnio die Idee für den Park. Er baute vorher schon immer wieder für andere Freizeitparks Saurier. „Da dachte ich, dass ich doch auch selbst einen damit füllen kann“, sagt er. Kuchnio betreibt den Park privat. Der ist in seiner Anlage besonders. Seine Dinos sind eingebettet in den vorhandenen Baum- und Buschbestand.

Hinter jeder Biegung entlang des gut einen Kilometer langen und verschlungenen Pfades muss der Besucher mit tierischen Überraschungen rechnen. Manche Dinos künden sich mit tiefen Lauten an. Man ist versucht, sich umzusehen. Dann plötzlich stehen sie vor einem – riesengroß, in Habachtstellung oder mit einer anderen Art kämpfend: der langhalsige Brontosaurus, der Triceratops mit seinen charakteristischen Hörnern und Nackenschilden, der Stegosaurus, der riesige Diplodocus und natürlich der gefürchtete T-Rex.

Kuchnio hat seine Modelle so drapiert, dass der Besucher eine Zeitreise unternimmt. Im Eingangsbereich haben die ältesten Urviecher ihren Platz, aus dem Devon vor etwa 410 Millionen Jahren. Am Ende des Rundgang stehen die jüngsten, aus der Kreidezeit vor 65 Millionen Jahren. Ständig kommen neue Modelle hinzu. Auch riesige Spinnen, Würmer und anderes Getier, das vor Millionen Jahren lebte, tummeln sich im Park.

Wer eine Pause braucht, der kann über Brücken balancieren, sich am Teich ausruhen oder in der Dino-Bar andocken. Ein Spaß ist für die Jüngsten der große Spielplatz. Wie im gesamten Park braucht niemand zu starke Sonne fürchten. Die Pfade verlaufen unter hohen Bäumen, Rast- und Spielplätze liegen im Schatten. In dem von einem Waldbach gespeisten 200 m2 großen Teich schwimmen Karauschen. Nach Einbruch der Dämmerung sind die Wege am Teich beleuchtet und werden Dino-Medelle angestrahlt.

Wer es nach einem Rundgang noch etwas wissenschaftlicher haben will, der kann das Geo-Museum auf dem Park-Areal besuchen. Mehr als 500 Exponate, fast alle einst in Polen bei archäologischen Arbeiten gefunden, sind zu sehen, vor allem Mineralien und Versteinerungen.

Längst ist der Park zu einem Magnet auch für deutsche Ausflügler geworden. Mit ihnen hatte Kuchnio bei der Anlage des Areals gerechnet. Die Mundpropaganda führt ständig neue Gäste auch aus Deutschland in das kleine Dorf.

Uwe Hädicke, der eine Gruppe der Seelower DRK-Kita „Märchenland“ begleitete, zeigte sich beeindruckt. Die deutschsprachigen Schautafeln würden auch deutsche Besucher teilhaben lassen an den vielen Informationen über Klimaverhältnisse, Pflanzen- und Tierwelt vor Millionen Jahren auf der Erde. „Die Kinder haben viel erfahren, etwa über die einstige Nahrungsgrundlage, wie die Dinos ihr Futter erbeuteten oder wie siesich und ihre Nachkommen vor Feinden schützten. Das war schon spannend“, sagt der Familienvater.

Auf der Rückfahrt lohnt sich ein Abstecher nach Witnica (Vietz), der Partnerstadt von Müncheberg. Dort gibt es einen großen Park mit Wasserläufen und Spielplätzen. Witnica steht zudem für Brauereitradition. In vielen Restaurants der Region wird Bier aus Witnica serviert.