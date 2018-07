Party-Fieber am Wandlitzsee

Voll dabei: Roof Garden und weitere Künstler rockten am See an einem herrlichen Sommerabend die Show. © Foto: Renate Meliß

Renate Meliß

Wandlitz Gegen 21 Uhr köchelte sie langsam los: die Party am Wandlitzsee mit Roof-Garden. Denn die Band startete in die absolute Open-Air-Sommerparty des Jahres. Tanzen, Freunde treffen, quatschen. Wer Hunger hatte, griff zu. Quarkkeulchen, Knofi-Brot oder Crepes zu Bierchen, Wein oder Coke – alles war da inklusive vor der grandiosen Kulisse des Wandlitzsees, in dem gerade die Abendsonne ihren Untergang startete.

„Leute, ich leg mal noch ’ne Schippe drauf, okay?“, tönte es von der Bühne – und schon ging’s los mit „Ich wünsch dir noch ein schönes Leben“, oder „Oh, ich hab solche Sehnsucht – ich verlier den Verstand“. Die ersten Gäste tanzten sich schon mal beim Discofox warm.

So wie Dilara und Raffaela Göres aus Bernau. „Wir gehen gerne feiern, und das hier ist mal wieder richtig Klasse“, erzählten die beiden Schwestern und brachten sich beim Song „I’m just young“ gleich mal ordentlich in Stimmung – auch wenn der Freund am Tisch noch nicht so recht mitmachen wollte. „Hey Leute, woher seid ihr? Wandlitz? Bernau?“, so Frontsängerin Josie, die zur Damenwahl aufrief. „Jetzt könnt ihr euch einen aussuchen!“ Und mit „Er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür“ von Marianne Rosenberg traf sie damit gleich mal ins Schwarze.

Wo Herren vorgaben, erst mal das Bier noch austrinken zu müssen, lebten die Frauen ihre Tanzlust voll aus. „Leute, könnt ihr mal ganz kurz jubeln für diesen Ausblick, - wo gerade die Sonne im Wandlitzsee untergeht?“, schallte es von der Bühne. In fantastischem Farbenspiel, das selbst die Lichtershow auf der Bühne für einen Moment in den Schatten stellte, gab es Applaus für die Show. Doch dann zuckten Scheinwerfer über die Parkplatzfläche, dröhnte der Sound aus den Lautsprechern, drehte sich wie in welligen Spiralen der Rhythmus der Tanzwütigen und schwappte über.

Roof Garden steht nicht umsonst für den Ruf ein, „Die beste Partyband der Welt“ zu sein. Auch am Samstagabend in Wandlitz wurde sie dem gerecht. „Wir spielen bis in die frühen Morgenstunden Leute, da kommt ihr jetzt nicht mehr raus!“, rief Josie, während Gitarrist Fred erzählte: „Ich war letzte Woche auf Malle, deshalb bin ich so braun – und ich hab auch Onkel Jürgen (Jürgen Drews) getroffen, deshalb war ich nämlich auch beim Frisör und hab jetzt den gleichen Haarschnitt!“ Und los ging’s mit „Ein Bett im Kornfeld ...“ Ein Song, den die älteren Junggebliebenen bereits in ihrer frühesten Jugend gesungen haben dürften, und der nichts von seiner spontanen Lebensfreude verloren hat. Roof Garden verstand es, Generationen im Konzert miteinander zu verschmelzen.

„Kommt ihr auch alle nach Marienwerder, ihr Süßen?“, fragte Sängerin Josie ins Publikum, um schon mal auf das dortige Heimatfest vom 27. bis 29. Juli einzuladen. Jeans, Lederjacken, Highheels, Hochtoupiertes Haar in Pink und Schwarz, glitzernde Handtäschchen, gezwirbelte Bärte, Stiefel, kurze Höschen und Flip-Flops - alles stürmte jetzt auf die Freifläche vor der Bühne, der Rest schwang zumindest die Hüften mit. Lautes Mitsingen – alles war egal, endlich mal austoben können. Die Bässe dröhnten bis in die Halsschlagadern, die Stars auf der Bühne - ohne jede Starallüren gaben alles - die Stimmung stieg beim Publikum mit „Und ich flieg, flieg, flieg!“ in den Himmel. Nach einer kurzen Umbauphase traten Stamping Feets mit einem atemberaubenden Trommelgewitter auf. Wer die Band live schon mal erlebt hat, der will sie immer wieder hören. Das Trommeln auf Mülleimern und Fässern gab den Rhythmus vor. Mit einer Motorsäge und deren Funkenflug präsentierte die Band ein Feuerwerk an Ideen, Akrobatik und schrägen Melodien auf der Bühne. (mes)