Trost-Dichter in düsterer Zeit

Thomas Berger

Buckow Es war eine Zeitreise, die Johanna Arndt am Freitagabend im Seminar der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde mit ihrem Publikum unternahm. Bis zu 400 Jahre zurück, hinein in das Leben jenes Mannes, der der Nachwelt 133 Kirchenlieder hinterließ, allein 30 davon heute im evangelischen Gesangbuch stehend – Paul Gerhardt. Als 1618 jener Krieg ausbrach, der letztlich ganze drei Jahrzehnte dauern und in dieser Zeitspanne komplette Landstriche Deutschlands verwüsten sollte, war er gerade elf Jahre alt. Erst stirbt der Vater, nur zwei Jahre später folgt die Mutter. Dazu eben die äußerst widrigen Umstände, das Morden der umherziehenden Landsknechte.

Der junge Mann, aufgewachsen im zum lutherischen Kursachsen gehörenden Großhainichen (1637 geplündert und gebrandschatzt), studiert, wird Pfarrer, kommt an die Nikolaikirche Berlin, wo er mit dem dortigen, zur reformierten Glaubensrichtung gehörenden Kurfürsten in Konflikt gerät. Erst in Lübben, auch dies lutherisch, hat er seine Ruhe. Ein Mann, dem weitere schwere Schicksalsschläge nicht erspart bleiben. Erst stirbt seine Frau, dann vier seiner Kinder. Nur ein Sohn bleibt ihm, an den er ein Testament richtet.

Es ist eines jener überlieferten Dokumente, aus denen Johanna Arndt zitiert. Zu Wort kommen auch Zeitgenossen oder Autoren, die sich später auf Paul Gerhardt bezogen. Eine Sammlung von Grimmelshausen über Heine bis Günter Grass. Dazu immer wieder, mit Publikum gesungen, einige der Kirchenlieder – sowie Stücke, die Pianistin Anna von Rohden anstimmt, von Bach, Mendelssohn, Schostakowitsch. Eine Ergänzung, ein eigener musikalischer Akzent statt nur Begleitung.

So wie Paul Gerhardt mit seinem Schaffen oft tröstlicher Lieder nicht nur in kirchlichen Kreisen verehrt wird. „Viele Musiker haben sich auf ihn bezogen“, listet sie Beispiele bis zu Paul Dessau, Rio Reiser und Gerhard Schöne auf. Es ist, 400 Jahre nach Beginn des Dreißigjährigen Krieges, ein Antikriegsprogramm. Brecht kommt, auch mit dem Lied der Mutter Courage, zu Wort, Tucholsky mit „Das Leibregiment“. Auch fehlten nicht kritische Einwürfe zu aktuellen Kriegen und neuer Aufrüstung. (bg)