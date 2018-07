Trommeln und Tanzen im Museumsgarten

Frauke Adesiyan

Frankfurt (Oder) (MOZ) „Hier ist der Stick“, sagt Jacqueline Köster und legt einen zerfransten Trommelstab auf einen Tisch hinter dem Kleist-Museum. Auf der Bühne spielen am Sonnabendnachmittag gerade „Schnaps im Silbersee“ Gundermann- und Fanny van Dannen-Cover, als die Viadrina-Lehrbeauftragte für Eventmanagement das Beweisstück für den gelungenen Vorabend präsentiert. Das zerfaserte Stück Holz ist mehr als ein kaputtes Instrument. Zum dritten Mal hat der Drum Klub zu einer gemeinschaftlichen Session geladen und Jung und Alt haben bis zur kompletten Durchnässung auf Fässern mitgetrommelt. „Die Leute waren zwischen sechs und 80 und sie haben getrommelt wie die Wilden“, schwärmt Jacqueline Köster, die Jahr für Jahr in einem Praxis-Seminar Studierenden aller Fakultäten beibringt, wie man ein Event auf die Beine stellt. Seit einigen Jahren sind die Ergebnisse als Beitrag zum Stadtfest im Museum des Kleist-Gartens zu sehen und hören.

Nicht nur der Freitag war trotz Regens bestens besucht. Am Sonnabend und Sonntag schienen viele Stadtfestbesucher den Garten als willkommene schattige Oase ohne zu viel Trubel, Schlager-Cover und Einweggeschirr zu genießen. Doch trotz der heimeligen Atmosphäre samt Schmalzstulle und Liegestuhl – von Ruhe war der Garten mitunter weit entfernt. Am frühen Samstagabend gerät das studentische Programm zu einem ungeahnten Stadtfest-Höhepunkt. So voll ist der Garten, dass gebannte Besucher noch von hinter dem Zaun auf die Bühne starren und nicht aufhören können mitzuwippen bei dem treibenden Takt, den Tanga Elektra auf der Bühne vorgeben. Die Brüder David und Elias Engler kreieren mit Schlagzeug, Geige, Stimme und Keyboard einen so in Frankfurt wahrscheinlich noch ungehörten Mix aus Elektro, Soul und Funk.

Vor der Bühne wird wild getanzt, auch für die Studierenden ist nun die Zeit gekommen, ihr Programm zu feiern. Ganz vorn bei den Tänzern mit dabei ist Dennis Heckler. Er macht an der Viadrina seinen Master in Europastudien und wollte sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, eine große Veranstaltung mit zu organisieren. „Ich habe privat schon ein paar kleinere Konzertreihen veranstaltet, aber das hier über mehrere Tage in so einer großen Gruppe ist nochmal was ganz anderes“, sagt er. Er freut sich, dass das Publikum so bunt gemischt ist und man ins Gespräch kommt. Für ihn auch ein Beitrag zur weiteren Annäherung der Frankfurter an ihre Uni.

Gemeinsam mit dem Wirtschaftswissenschaftler Julian Krüger moderiert Heckler auch die Künstler an und ab. Doch viel spannender scheint, was vor und nach den Auftritten passiert. „Das kriegt man ja sonst nicht mit, wenn zum Beispiel die Künstler lange Listen schicken, was sie denn brauchen, vom Rum bis zum Kokosnusswasser“, erzählt Krüger schmunzelnd. Er findet es gut, dass das Team diesmal erstmals alle drei Fakultäten repräsentiert, auch Juristen haben sich angemeldet.

Das studentische Programm endet am Sonntag mit Poetry Slam besonderer Güte. Julian Heuer und Leonie Warnke waren am Freitag noch beim „Besten Poetry Slam der Welt“ in Berlin angetreten. Das haben die Studenten genutzt und sie für einen Auftritt in Frankfurt verpflichtet. „Poetry Slam ist ja sehr hip unter Studenten, das wollen wir den Frankfurtern auch mal zeigen“, sagt Julian Krüger. Die nehmen es gern an, auch wenn man sie in diesem Bereich wahrlich nicht mehr missionieren muss. Schließlich füllt Poetry Slam regelmäßig den Großen Saal im Kleist Forum.