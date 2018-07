Frische Farbe für die Bänke auf dem Spielplatz

Heike Jänicke

Eichwerder (MOZ) Die Sitzgelegenheiten auf dem Spielplatz in Eichwerder können sich wieder sehen lassen. Sechs fleißige Helfer um Ramona Geue haben am Sonnabendvormittag den Bänken und Tischen einen frischen Anstrich verpasst. Die Vorsitzende des Heimatvereins Eichwerder ist allerdings ein wenig enttäuscht. Sie hatte mit mehr Unterstützung gerechnet.

Schrauben, schleifen, streichen. Für Ilona Jagow (48), ihren Mann Sven (46), Sohn Andreas (12), Siegfried Bröckl (73), René Koberstein (54), Uwe Sigle (62) und Vereinsvorsitzende Ramona Geue waren das die Arbeiten zu Beginn des sonnigen Wochenendes. „Eigentlich wollten wir auch den Zaun noch streichen“, sagt die 49-Jährige. „Weil aber so wenig gekommen sind, beschränken wir uns auf die Bänke und Tische.“ Sie habe mit mehr Helfern gerechnet, gesteht sie. Vor allem weil der Spielplatz, er ist zirka 1200 Quadratmeter groß und in der Mitte steht eine große Kletter-Rutsch-Kombination, von vielen genutzt wird. Nicht zuletzt auch von Kindern und Eltern aus Thöringswerder. „Aber aus Thöringswerder ist heute nicht ein einziger beim Arbeitseinsatz dabei“, bedauert die Heimatvereinsvorsitzende.

Sie selbst packt gern mit an, nicht weil es sich um eine Aktion des Heimatvereins handelt, „sondern es geht mir um die Sauberkeit und Ordnung. Und dass man das erhält, was man hat“, sagt sie. Jeden Tag sei sie mit ihrem Enkelkind auf dem Platz. Herumliegenden Müll sammelt sie dabei immer ein. Geleert werden die Eimer vom Bauhof der Stadt Wriezen, einmal in der Woche. Das klappt ganz gut, lobt die Vereinsvorsitzende und bringt dabei braunes Holzschutzgel auf die Bretter, die Siegfried Bröckl und Sven Jagow zuvor abgeschliffen haben. Das Gel hat die Stadt Wriezen zur Verfügung gestellt, die Arbeitsmittel der Heimatverein.

Dass nebenan, auf dem Sportplatz das Gras meterhoch steht, bedauern die Akteure zwar. Doch sie nehmen es hin. Den Sportverein, der sich darum gekümmert hat, gebe es nicht mehr in Eichwerder, meint Siegfried Bröckl. Die Sportvereine seien im Wesentlichen in Wriezen konzentriert oder im Ortsteil Haselberg, erklärt der 73-Jährige und schleift weiter eines der Bretter. Fürs Schrauben ist Uwe Sigle zuständig. Der Wahl-Eichwerderaner ist vor fünf Jahren in den Wriezener Ortsteil gezogen. Er wolle sich einbringen. „Man muss ja ein bisschen was tun“, sagt er und setzt seine Arbeit fort.