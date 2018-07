Dass Verena Bentele blind ist, hat sie noch nie aufgehalten

Michael Gabel

Berlin (MOZ) Dass sie nicht sehen kann, war für Verena Bentele noch nie ein Hindernis. Sie hat Goldmedaillen gewonnen, Berge bestiegen, die Bundesregierung unterstützt. Jetzt ist die 36-Jährige Vorsitzende von Deutschlands größtem Sozialverband.

Über Felsen klettern, nahe am Abgrund und in bis zu 6000 Metern Höhe – für die meisten Menschen wäre das eine extreme Herausforderung. So eine Tour zu machen, ohne sehen zu können? Undenkbar. Doch Verena Bentele, die neue Vorsitzende von Deutschlands größtem Sozialverband VdK, hat das geschafft. Geführt von einer Freundin bestieg sie den Kilimandscharo und dazu noch als erste Blinde überhaupt den kaum niedrigeren Vulkan Mount Meru. „Richtig Spaß gemacht hat mir vor allem, mich an den Wänden entlang zu hangeln, wo es direkt daneben 100 Meter runter ging.“

Die 36-Jährige hat im Biathlon und Skilanglauf zwölf Goldmedaillen bei den Paralympics gewonnen. Außerdem läuft sie Marathon und fährt Radrennen. Doch nicht nur im Sport leistet Verena Bentele Besonderes. Nach ihrem Studium war sie vier Jahre lang Behindertenbeauftragte der Bundesregierung. Nun, seit Mitte Mai, führt Bentele den VdK (früher Verband der Kriegsbeschädigten), der zwei Millionen Mitglieder hat. „Viele bei uns sind Rentner“, sagt die Schwäbin aus Wellmutsweiler am Bodensee. Sie fühle sich aber genau am richtigen Platz. „Denn zu tun gibt es eine Menge. Und außerdem ist unser Verband die größte Interessenvertretung für Menschen mit Behinderung.“

Wer Verena Bentele erlebt, der spürt sofort die Energie, mit der sie ihre Arbeit anpackt. Begeistert erzählt sie von ihren Plänen, die sie mit dem VdK verwirklichen will, davon, wie sie auskömmliche Renten auch für Menschen, die nicht durchgehend arbeiten konnten, erreichen will. Für diejenigen etwa, die Kinder großgezogen oder Verwandte gepflegt haben. Und das SPD-Mitglied will durchsetzen, dass es mehr barrierefreie Wohnungen und Verkehrsmittel gibt. Wie man es hinbekommt, Ziele langfristig zu verfolgen und auch zu erreichen, hat sie als Biathletin und Skilangläuferin gelernt.

Unterbrochen wurde ihre Sportlerkarriere durch einen schweren Unfall im Jahr 2009. Ihr Begleiter hatte bei einem Kommando rechts und links verwechselt. Bentele stürzte und lebt seitdem mit nur noch einer Niere. „Es hat Wochen gedauert, bis ich mich wieder getraut habe, auf Skiern schnell bergab zu fahren“, sagt sie. „Heute weiß ich, dass ich mich nach einem Tief zurückkämpfen kann.“ In ihrem Buch „Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser“ beschreibt sie, wie man mit Vertrauen, Kommunikation und Teamarbeit vorankommen kann. Sie hält auch Vorträge zu dem Thema.

Den VdK kennt die neue Präsidentin, die seit Mitte Mai im Amt ist, schon seit ihrer Kindheit. „Schon mit acht Jahren bin ich mit meiner Großmutter zu einer Veranstaltung gegangen.“ Sie weiß noch: „Beim ersten Mal war es eine Weihnachtsfeier, und es gab nach den Reden Kaffee und Kuchen.“ Inzwischen sind auch ihre Eltern, die einen Biobauernhof betreiben, Mitglieder des Vereins.

Blind ist Verena Bentele von Geburt an. „Ich war trotzdem immer sehr aktiv, bin auch mal hingefallen oder habe mich gestoßen. Aber das hat mich nicht aufgehalten“, erzählt sie. Später lebte sie lange in München, wo sie Literaturwissenschaft studierte. In ihrem neuen Büro in Berlin-Mitte fühle sie sich schon sehr wohl, und im Gebäude falle ihr die Orientierung recht leicht. Leichter jedenfalls als an ihrer vorigen Arbeitsstätte im Bundesarbeitsministerium, wo sie als Behindertenbeauftragte ihr Büro hatte. „Da gab es viele lange Flure, in denen man sich schon mal verlaufen konnte.“

Für die kommenden Wochen hat sie sich fest vorgenommen, die Gegend rund um den VdK-Sitz zu erkunden – mit ihren vielen kleinen Restaurants und Geschäften. „Das geht natürlich am besten, wenn Freunde oder ein professioneller Orientierungstrainer dabei sind. Allein ist so eine Entdeckungstour immer schwierig – ich kann ja schlecht in jeden Laden gehen und fragen: Was macht Ihr eigentlich so?“

Als früheres Dorfkind sei Berlin für sie sowieso riesig. „Aber die Infrastruktur mit guten Bus- und Bahnverbindungen ist hier für uns blinde Menschen sehr gut.“ Einen Wunsch hat sie dennoch: „Für mobilitätseingeschränkte Menschen wäre es schön, wenn jemand eine App entwickeln würde, die Hindernisse anzeigt und barrierefreie Wege findet.“ Es gibt noch viel zu tun.