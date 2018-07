25 Jahre Feuerwehrverein Storkow

Elke Lang

Storkow Es war am Sonnabend nicht zu übersehen, dass am Feuerwehrgerätehaus Storkow groß gefeiert wurde. Der Verein „Freiwillige Feuerwehr Storkow“ beging sein 25-jähriges Bestehen mit einem Familienfest, an dessen Gelingen rund 50 Helfer aus dem Verein, der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt und aus Feuerwehren deutschlandweit mitgewirkt haben. Jede Menge Feuerwehrfahrzeuge aus Nah und Fern präsentierten ihre Spezialtechnik. Die Jugendfeuerwehr Storkow führte den Löschangriff nass vor, und TRT Lotte / Ebstorf, ein Team, das sich Vizemeister in der Unfallrettung nennen darf, demonstrierte sein mit Umsicht, Wissen und Schnelligkeit verbundenes Können. Zur stimmungsvollen Unterhaltung trugen die Schalmeienkapelle der Feuerwehren der Region, die Minis der Groß Schauener Tanzgruppe „Danca la Loca“ und die Blaulichtparty abends mit Liveband und Hokuspokus aus Fürstenwalde bei.

Der eingetragene Verein wurde mit sieben Mitgliedern gegründet, jetzt sind es 46. Der erste Vorsitzende war Heinz Rieger. Er ist heute Ehrenvorsitzender, und seit März dieses Jahres hat diese Funktion Yvonne Klose-Kittler übernommen. Matthias Taeger ist ihr Stellvertreter, Falko Zahlten Kassenwart und Anne Neumann für die Pressearbeit verantwortlich.

„Wir unterstützen die Freiwillige Feuerwehr bei Veranstaltungen durch Sachspenden und Geld, das wir durch die Mitgliedsbeiträge und die Spenden von ansässigen Firmen sowie Privatpersonen erhalten“, erklärte Yvonne Klose-Kittler, wobei sie betonte, dass ebenso wichtig die aktive Hilfe vor bei Veranstaltungen vor Ort sei. Alle werden zusammen mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt, von denen viele gleichzeitig Vereinsmitglieder sind. Jedes Jahr gehören das Neujahrsfeuer, das Osterfeuer und Halloween und eine Ausflugsfahrt im Sommer für die Kameraden dazu, an manchen Jahren auch ein Eisbeinessen im Herbst.

Falko Zahlten wies auf die Leistungen des Vereins für die Kinder und Jugendlichen hin. 19 Mitglieder im Alter von sechs bis 16 Jahren erhalten Feuerwehr-Kleidung, Ausrüstungen und Geld für die Teilnahme an Ausbildungscamps, ist Jugendwart Maik Koch dankbar.