Überraschungspakete haben viele Fans

Manja Wilde

Kienbaum (MOZ) Drei Pakete balanciert Marlies Walter freudestrahlend auf ihrem Arm. Ihr Ehemann trägt zwei weitere. „Wir sind jedes Jahr hier. Das macht total Spaß“, sagt die Heidekrugerin, die Stammgast beim Dorffest in Kienbaum ist. Die Päckchen gibt es stets am Stand der Jugendfeuerwehr. „170“, schätzt Katja Kolodzeike, „sind es diesmal geworden“. Wer ein Tombola-Los kauft, darf garantiert eines mitnehmen.

Trotz der Hitze ist der Festplatz am Nachmittag gut gefüllt. Tobias Ziebig ist mit Sohn Aaron (4) und Tochter Abelina (7) extra aus Strausberg gekommen. „Eine Kollegin hat mir das Fest empfohlen“, sagt er. Viel Zeit zum Schwatzen hat Ziebig nicht. „Können wir noch mal zum Büchsenspritzen“, drängelt Aaron. Am Stand der Feuerwehr, die ihren Trabant „Feuerwehr Fuchs“ mit aufgebauter Spritze dabei hat, ist das möglich.

Auf der Bühne tanzen Mitglieder des Grünheider Carneval Klub. Daneben haben die „Kienbaumer Kräuterlinge“ gut zu tun. „Sonst mache ich mir meine Cremes selbst, aber im Moment fehlt mir die Zeit“, sagt Doris Falkenberg aus Hoppegarten, die gleich drei Dosen kauft.

Am anderen Ende der Wiese bläst Clown Kaily seine Manege auf. Seit drei Jahren begeistert er in Kienbaum mit seiner witzigen Show. Ortsvorsteherin Katja Schramma ist zufrieden. „Wir haben Sonnenschein, so soll es sein“, nennt sie die wichtigste Voraussetzung. Zudem haben die Kreativ-Damen 14 Kuchen gebacken, so dass die Gäste gut versorgt sind.