Vor allem auf dem Lande drohen Lücken

dpa

Potsdam (dpa) Hausärzte in Ostdeutschland werden händeringend gesucht. Thüringen hat ein Förderprogramm für Arztpraxen im ländlichen Raum aufgelegt. Laut Kassenärztlicher Vereinigung sind knapp 40 Hausarztpraxen bei 1500 praktizierenden Hausärzten unbesetzt. In Sachsen-Anhalt sind 132 Hausarzt-Stellen nicht besetzt. Nun will das Land eine „Landarztquote“ einführen. Fünf Prozent der 450 Studienplätze sollen fortan unter diesem Blickwinkel vergeben werden. Die Kassenärztliche Vereinigung in Brandenburg fördert die Ansiedlung von Ärzten in Regionen, in denen Engpässe drohen. So gibt es Zuschüsse bei der Übernahme einer Praxis oder Neugründung.

Die Maßnahmen seien nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt allerdings der Hausarzt Christoph Lohmann aus dem sächsischen Callenberg. „Wir brauchen einen Systemwechsel, aber dafür ist es im Grunde schon zu spät.“