Blick in die Geschichte zum 100. Gemeindegeburtstag

Manja Wilde

Fürstenwalde: (MOZ) Die Bankreihen der Neuapostolischen Kirche in der Alexisstraße waren am Sonnabendvormittag gut gefüllt. Viele der rund 280 Mitglieder und etliche Gäste waren gekommen, um den 100. Geburtstag der Gemeinde zu feiern.

Gottesdienste, Krankenbesuche, Kirchencafé, Chöre, Orchester, gemeinsame Gartenarbeit, ein Blumen- und ein Reinigungsteam, Event-Management, ein Frauenkreis und noch einiges mehr fügen sich dort zum Gemeindeleben zusammen. „Vielleicht ist das das Besondere bei uns, dass jeder eine Aufgabe für sich finden kann“, sagte Stefan Adam, der die Gemeinde leitet. „Kirche ist nicht nur ein Ort frommer Innerlichkeit, sondern ein Ort, reale Verantwortung zu übernehmen“, stellte auch Landrat Rolf Lindemann (SPD) in seiner Ansprache heraus.

Klempnermeister Gustav Pfeifer ist der Begründer der Fürstenwalder Gemeinde. 1906 zog der Neuapostole von Halle an der Saale in die Frankfurter Straße in Fürstenwalde, wo er als Pflichtfeuerwehrmann eine Dienstwohnung bekam. Zunächst trafen sich Familie und Freunde dort zu Gottesdiensten, später mieteten sie einen Raum in einer Tischlerwerkstatt in der Müncheberger Straße. Dort schlug die Geburtsstunde der Gemeinde – als Apostel Hallmann den Raum am 19. Juli 1918 weihte. Es folgten einige Jahre in der Düppelstraße, bis 1955 die eigene Kirche in der Alexisstraße eingeweiht werden konnte. Diese und weitere Etappen sind in einer dicken Festschrift nachzulesen.