Wirbel um bin Ladens Leibwächter

Stefan Kegel

Berlin/Tunis (MOZ) Der Streit um die Abschiebung des Islamisten Sami A. beschäftigt die Politik und die Gerichte in Deutschland. Währenddessen wird der ehemalige Leibwächter Osama bin Ladens von den tunesischen Anti-Terror-Ermittlern befragt.

Aus dem Hass auf das Land, in dem er lebte, machte er keinen Hehl: In Internet-Videos hetzte er gegen Deutschland und rekrutierte unter dem Namen Abu Mustaba Jugendliche für den Dschihad. Der am vergangenen Freitag nach Tunesien abgeschobene Sami A. war den deutschen Sicherheitsbehörden kein Unbekannter. Um die Jahrtausendwende war er der Leibwächter von Osama bin Laden, dem Erschaffer des Terrornetzwerks Al Kaida. Vor 13 Jahren kehrte der heute 42-Jährige nach Deutschland zurück, wo er bereits studiert hatte. Er gilt als sogenannter Gefährder, dem die Ermittler eine große Straftat zutrauen.

Sami A. hatte enge Beziehungen zum IS-Statthalter in Deutschland, Abu Walaa, bereits 2007 hatte der Generalbundesanwalt Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Allerdings verliefen diese im Sande. Nach Angaben aus Ermittlerkreisen war der Islamist auch Thema im Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum von Bund und Ländern. „Allerdings war er keine ganz große Nummer“, heißt es dort. Er lebte mit seiner Frau und vier Kindern in Bochum.

Am vergangenen Freitagmorgen wurde Sami A. nach Tunesien abgeschoben. Und damit begann das Problem. Nach der Rückführung des „viel gefährlicheren“ terrorverdächtigen Tunesiers Haikal S. im Mai hatten die Sicherheitsbehörden eigentlich damit gerechnet, dass alles glattgeht. Stattdessen wurde die Überstellung zum juristischen Tauziehen. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erließ am Donnerstagabend einen Abschiebestopp, weil ihm in seiner Heimat Folter drohe. Da die Schreibstube jedoch bereits Feierabend hatte, ging die Anordnung erst am Freitagmorgen auf den Weg ans Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Da war Sami A. bereits im Flugzeug auf dem Weg nach Tunesien. Die Abschiebung verletzte „grundlegende rechtsstaatliche Prinzipien“, erklärte das Gericht und verfügte, ihn zurückzubringen.

Davon will die tunesische Seite jedoch nichts wissen. „Wir haben eine souveräne Justiz, die gegen ihn ermittelt“, sagte ein Sprecher der tunesischen Anti-Terror-Behörde am Sonntag. Diese Ermittlungen müssten abgewartet werden.

Währenddessen tobt in Deutschland eine politische Debatte über die gerichtlich geforderte Rückholung des Islamisten aus Tunesien. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) verteidigte die Abschiebung. Es müssten „unsere eigenen Sicherheitsinteressen zur Geltung gebracht werden“, sagte er der „Welt am Sonntag“. Jemand, der „eine erhebliche Gefahr für unsere eigene Bevölkerung“ darstelle, könne nicht automatisch verlangen, wegen einer Foltergefahr in seinem Heimatland nicht abgeschoben zu werden.

SPD-Innenexperte Burkhard Lischka forderte, „dass sich der Bund bei der Abschiebung von Gefährdern wesentlich stärker engagieren muss.“ Sami A. weine er keine Träne nach. Widerspruch kam von seinem Parteikollegen und Vize-Parteichef Ralf Stegner. Er betonte, mit der Abschiebung sei „großer politischer Schaden angerichtet worden“. Gefährder bedrohten das Land, doch beim Umgang mit ihnen müssten „Recht und Gesetz einschließlich der Unabhängigkeit der Justiz“ gelten. Dies unterscheide Deutschland von Unrechtsstaaten. Der Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, Chris Melzer, pflichtete ihm bei: Jeder Asylsuchende habe ein Anrecht auf ein korrektes Verfahren.

Der stellvertretende FDP-Chef Wolfgang Kubicki kritisierte, dass „rechtsstaatliche Grundsätze einem ‚gesunden Volksempfinden‘“ geopfert würden. Er warnte vor einer „Erosion des Rechtsstaats“. Damit stellt er sich gegen die Entscheidung seines Parteifreundes Joachim Stamp, der als Flüchtlingsminister in Nordrhein-Westfalen die Abschiebung veranlasst hatte.

Dessen Ministerium will nun zusammen mit der Ausländerbehörde der Stadt Bochum eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht gegen den Gerichtsbeschluss aus Gelsenkirchen einlegen.