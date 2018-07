Landesmeister in Neustadt gekürt

Andreas Pantel

Neustadt Mit dem Sieg von Laura Strehmel auf ihrer Stute Levinia blieb der „Große Preis des Landes Brandenburg“ am Sonntag zum Abschluss der offenen Landesmeisterschaften Berlin-Brandenburg in Neustadt.

Das war ein tolle Geburtstagsgeschenk für ihre Mutter Katrin, die als fleißiges Mitglied des gastgebenden reit- und Fahrvereins ihre Geburtstagparty am Tag glatt sausen ließ und vor Ort ihren Aufgaben nachkam. Aber nach diesem Erfolg ihrer Tochter, die als Soldatin der Bundeswehrschule während ihres Heimaturlaubs am Start war, wurde später noch gefeiert.

Die Neustädter hatten nach vier Turniertagen noch weitaus mehr zu feiern. Der Landbeschäler Kasanova de la Pomme unter Martin Wißenbach blieb ebenfalls sowohl im Umlauf als auch in der Siegerrunde fehlerfrei und sprang auf Platz zwei im „Großen Preis“. Der Landesmeistertitel im Springreiten hingegen ging in diesem Jahr nach Niederwerbig an Maximilian Wricke mit Askido. Er galoppierte von Platz vier der Wertung ganz nach vorn. Wäre Steffen Krehl mit Caytano in der Springprüfung Klasse S auf Zwei-Sterne-Niveau fehlerfrei geblieben, hätte der Lentzker den Thron besteigen können. Mit einem Abwurf wurde es Platz drei.

Aber er war wohl der erfolgreichste Reiter mit zwei medaillen-behangenen Reitschülerinnen. Die US-Amerikanerin Amanda Akerman schaffte auf Chantendro im letzten Springen der Damenkonkurrenz noch den Sprung auf das Podest und freute sich über Bronze und die anschließenden Meistertaufe im Wassergraben. Da landete auch Vereinskollegin Vanessa Müller. Allerdings war die Erfolgsgeschichte bei ihr umgekehrt. Sie führte mit Intra R in der Junioren-Konkurrenz bis zum letzten Springen. Ein Springfehler bedeutete am Ende Bronze.

Gold gab es hingegen für Hanna Dietrich vom RFV HLG Neustadt mit Levina E in der Dressur der Children. Die 13-Jährige komplettierte damit den Erfolg der Gastgeber. Zum ersten Mal wurde in der Dressur in der Kategorie Children - 12- bis 14-Jährige - ein Landesmeistertitel ausgetragen.

„Meine Eltern reiten beide. Ich hatte mit vier mein erstes Shetlandpony bekommen“, berichtete Hanna Dietrich. „Ich reite allerdings auch Springen. Aber Dressur macht mir viel Spaß, obwohl meine Stute schon manchmal ganz schön zickig“, ließ die Schülerin, die sich intensiv vorbereitet vorbereitet hatte, verlauten. Die Prüfungen werden im Dressurviereck mit einer Länge von 60 Meter geritten wird. Dietrich: „Das merkt man schon. Die Bahn wird immer länger, da braucht man mehr Kraft und auch Kondition als beim normalen Viereck.“ Sie würde gern eines Tages die Nachfolge von Julia Kay antreten. Die neue Landesmeisterin konnte im Großen Dressurviereck am besten mit ihrem Pferd Zimba überzeugen.

Das viertägige Turnier begeisterte nicht nur die Aktiven, sondern auch hunderte Zuschauer. Leider brach ein Pferd im Parcours einfach zusammen und musste eingeschläfert werden. Diese Springprüfung wurde abgebrochen. „Das war absolut korrekt, wichtig und richtig. Die Achtung vor dem Pferd hat Vorrang. Ich hätte keine Siegerehrung machen wollen“, sagte Andreas Heidrich, Geschäftsführer vom Autohaus Füllgraf und Sponsor eben dieser Prüfung.

In Neustadt waren nationale, aber auch internationale Reiter (Finnland, Schweden, USA) am Start. Der RFV des HLG Neustadt, der Landesverband Pferdesport Berlin-Brandenburg und die Stiftung des Brandenburgischen Haupt- und Landgestüts erwiesen sich einmal mehr als hervorragende Gastgeber. „Es ist ein gelungene Zusammenarbeit zwischen Sport und Zucht. Und wir hatten hier nicht nur Masse, sondern auch Klasse“, betonte Peter Krause. Der Präsident des Landesverbandes Pferdesport Berlin-Brandenburg schob sogleich nach: „Das hat man an den spannenden Prüfungen gesehen. Es ist das Highlight im Pferdesport hier bei uns für Berlin-Brandenburg.“